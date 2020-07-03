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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.07.2020 15:13
GÜNCEL HABERLER



***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 90.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 9.000.000
B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 81.000.000 10.000.000 12,34567 B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 90.000.000 10.000.000,000 11,11111

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Noya Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 01.06.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 02.07.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin tahsisli sermaye artışına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/07/2020 tarih ve 40/803 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854381


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ISBIR 1.430,00 1.489.839 % 10,00  
KUTPO 38,84 43.975.763 % 9,97  
DOBUR 14,60 2.463.164 % 9,94  
MARKA 2,66 51.290.189 % 9,92  
ORMA 5,90 382.886 % 9,87  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5283 8,5710 % 0,10  
Frank 7,2272 7,2707 % 0,08  
Riyal 1,8250 1,8342 % 0,19  
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Altın Ons 1.776 1.776 0,73  
Altın Gr. 392 392 0,51  
Cumhuriyet 2.539 2.558 4,10  
Tam 2.614 2.625 4,20  
Yarım 1.270 1.284 2,10  
Çeyrek 635 643 1,00  
Gümüş.Ons 18,00 18,03 0,07  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,02  
B. Petrol 42,58 42,58 -0,56  
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