***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli sermaye artırımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 9.000.000 27.000.000,000 300,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 NâmaB Grubu, ITTFH, TREITFK00018 91.000.000 273.000.000,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 100.000.000 300.000.000,000 300,00000Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulunun 19.08.2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda1- Esas sözleşmenin 7. Maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanılarak, Şirketimizin 100.000.000-TL ( Yüz Milyon Türk Lirası ) olan çıkarılmış sermayesinin 600.000.000-TL ( Altı Yüz Milyon Türk Lirası ) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile % 300 oranında 300.000.000-TL ( Üç Yüz Milyon Türk Lirası ) artırılarak 400.000.000-TL ( Dört Yüz Milyon Türk Lirası ) ye yükseltilmesine,2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına,3- Artırılan 300.000.000-TL sermayeyi temsil edecek olan payların % 9 luk kısmına isabet eden 27.000.000-TL nominal payın A grubu nama yazılı olarak, % 91 lik kısmına isabet eden 273.000.000-TL nominal payın B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,4- Şirketimizin nakit olarak artırılacak olan 300.000.000-TL tutarında sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının beher pay 1,0-TL den 15 gün süre ile kullandırılmasına mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakkı karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama yazılı, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,5- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra pay kalması halinde, kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 ( iki ) işgünü süreyle satılmasına,6- Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada satılmasını takiben, kalan paylar olması halinde, bu payların iptaline ve sermayenin bu şekilde tescil edilmesine7- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına8- İş bu karar ile karara bağlanan ekli, BEDELLİ SERMAYE ARTRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPORUN onaylanmasına,9- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ,Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılmasınaOybirliği ile karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Fonun Kullanım Yeri.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870246BIST