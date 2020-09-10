***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporun Revize Edilmesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 9.000.000 27.000.000,000 300,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 NâmaB Grubu, ITTFH, TREITFK00018 91.000.000 273.000.000,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 100.000.000 300.000.000,000 300,00000Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulunun 10.09.2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda,19.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınmış olunan 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı nakden karşılanmak sureti ile % 300 oranında 300.000.000 TL artırılarak 400.000.000 TL ye yükseltilmesi kararına ilişkin olarak, aynı toplantıda onaylanan 19.08.2020 tarihli "bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor" un iptal edilerek karar ekindeki 10.09.2020 tarihli "bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor" un onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Fonun Kullanım Yeri Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874516BIST