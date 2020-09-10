Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.09.2020 18:30
GÜNCEL HABERLER



***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporun Revize Edilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 9.000.000 27.000.000,000 300,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 Nâma
B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 91.000.000 273.000.000,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 100.000.000 300.000.000,000 300,00000

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulunun 10.09.2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda,
19.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınmış olunan 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı nakden karşılanmak sureti ile % 300 oranında 300.000.000 TL artırılarak 400.000.000 TL ye yükseltilmesi kararına ilişkin olarak, aynı toplantıda onaylanan 19.08.2020 tarihli "bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor" un iptal edilerek karar ekindeki 10.09.2020 tarihli "bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor" un onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Fonun Kullanım Yeri Raporu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874516


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.099
Değişim :  -0,06% |  -0,62
Açılış :  1.101  
Önceki Kapanış :  1.100  
En Yüksek
1.106 En Düşük
1.094
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 11,33 5.336.564 % 10,00  
JANTS 141,90 74.603.005 % 10,00  
ALMAD 1,43 7.572.192 % 10,00  
RODRG 3,41 2.577.727 % 10,00  
GLRYH 17,82 172.743.046 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4454 7,4502 % -0,46  
Euro 8,8333 8,8427 % 0,06  
Sterlin 9,5237 9,5714 % -1,90  
Frank 8,1783 8,2276 % 0,01  
Riyal 1,9823 1,9922 % -0,43  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.954 6,73  
Altın Gr. 468 468 -0,48  
Cumhuriyet 3.116 3.163 8,00  
Tam 3.100 3.178 10,60  
Yarım 1.498 1.537 5,13  
Çeyrek 751 769 2,57  
Gümüş.Ons 26,98 27,02 0,04  
Gümüş Gr. 6,46 6,46 -0,04  
B. Petrol 40,36 40,36 -0,43  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru