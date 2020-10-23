***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına ilişkin izahnamenin SPK tarafından onaylanması HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 9.000.000 27.000.000,000 300,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 NâmaB Grubu, ITTFH, TREITFK00018 91.000.000 273.000.000,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 100.000.000 300.000.000,000 300,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 11.09.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 22.10.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 19.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince 600.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile 300.000.000-TL ( % 300 oranında ) artırılarak 400.000.000-TL' ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan ve onaylanması için 11.09.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan izahnamenin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.10.2020 tarih ve 66/1308 sayılı toplantısında onaylandığı, Kurul tarafından 23.10.2020 tarih ve E-10741 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883434BIST