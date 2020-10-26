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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.10.2020 11:23
GÜNCEL HABERLER



***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Yeni Pay Alma Hakkı Kullanımı (Rüçhan ISIN Kodu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 9.000.000 27.000.000,000 300,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 Nâma A Grubu, ITTF1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRITFK00010
B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 91.000.000 273.000.000,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 Hamiline B Grubu, ITTFH(RÜÇHAN), TRRITFK00036

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 100.000.000 300.000.000,000 300,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.10.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 10.11.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 11.09.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 22.10.2020
Ödeme Tarihi 02.11.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 30.10.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince 600.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile 300.000.000-TL ( % 300 oranında ) artırılarak 400.000.000-TL' ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan ve onaylanması için 11.09.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.10.2020 tarih ve 66/1308 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Pay sahiplerimizin ellerindeki payların % 300 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
--Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 27.10.2020 ila 10.11.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
--Yeni pay alma haklarının kullanımında , 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL den satışa arz edilecektir.
--Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylamış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde (www.ittifak.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin www.yf.com.tr adresli internet sitelerinde yer almaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883700


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