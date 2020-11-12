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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.11.2020 15:10
GÜNCEL HABERLER



***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan B Grubu Payların Borsada Satışının Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 9.000.000 27.000.000,000 300,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 Nâma A Grubu, ITTF1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRITFK00010 18.845.354,91
B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 91.000.000 273.000.000,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 Hamiline B Grubu, ITTFH(RÜÇHAN), TRRITFK00036 29.637.148,212

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 100.000.000 300.000.000,000 300,00000 48.482.503,122

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.10.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 10.11.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 11.09.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 22.10.2020
Ödeme Tarihi 02.11.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 30.10.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11.11.2020 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan B Grubu 29.637.148,212 TL nominal değerli payların 12 ve 13 Kasım 2020 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı sunulması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı bugün itibariyle tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888114


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