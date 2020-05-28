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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

28.05.2020 18:54
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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

        Şirketimizin 28.05.2020 tarih ve 11 sayılı yönetim kurulu kararı ile  600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'ye artırılmasına, artırılacak sermayeyi temsil eden beheri 1,0 TL nominal değerli 10.000.000 TL payın diğer ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak tahsisli ihraç edilmesine,Tahsisli olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımında 10.000.000 TL nominal değerli B grubu payın Noya Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına ve satış işleminin Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında yapılmasına,Borsa İstanbul A.Ş.'de satışı yapılacak payların satış fiyatının Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ün 7.1 maddesine göre hesaplanacak fiyattan gerçekleştirilmesine, karar verilmiştir.
 
Sermaye artırımı ve tahsisli satış işlemleri sonucunda elde edilen fon tutarı ile grup firmalarımızdan:
İmaş Makina San.A.Ş.'ye %20 ‘lik kısmını ,Selva Gıda San.A.Ş.'ye %20'lik kısmını,Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş.'ye %20'lik kısmını,Selet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş.'ye %20'lik kısmını,Adese Alışveriş Merk.Tic.A.Ş.'ye %20'lik kısmının, günü gelen cari borçların ödenmesinde kullanılacaktır.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847454


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 520,90 15.733.199 % 9,99  
ARSAN 4,96 45.023.444 % 9,98  
HLGYO 1,67 75.423.436 % 9,87  
SAYAS 3,91 19.862.005 % 9,83  
GLBMD 4,47 5.800.721 % 9,83  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3847 8,4267 % 1,26  
Frank 7,0480 7,0904 % 1,14  
Riyal 1,8085 1,8176 % 0,58  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.717 6,98  
Altın Gr. 376 376 3,99  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.511 2.547 37,00  
Yarım 1.225 1.239 12,50  
Çeyrek 613 621 6,30  
Gümüş.Ons 17,33 17,36 0,09  
Gümüş Gr. 3,80 3,82 0,05  
B. Petrol 36,38 36,38 1,78  
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