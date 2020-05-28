***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.05.2020 tarih ve 11 sayılı yönetim kurulu kararı ile 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'ye artırılmasına, artırılacak sermayeyi temsil eden beheri 1,0 TL nominal değerli 10.000.000 TL payın diğer ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak tahsisli ihraç edilmesine,Tahsisli olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımında 10.000.000 TL nominal değerli B grubu payın Noya Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına ve satış işleminin Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında yapılmasına,Borsa İstanbul A.Ş.'de satışı yapılacak payların satış fiyatının Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ün 7.1 maddesine göre hesaplanacak fiyattan gerçekleştirilmesine, karar verilmiştir.Sermaye artırımı ve tahsisli satış işlemleri sonucunda elde edilen fon tutarı ile grup firmalarımızdan:İmaş Makina San.A.Ş.'ye %20 ‘lik kısmını ,Selva Gıda San.A.Ş.'ye %20'lik kısmını,Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş.'ye %20'lik kısmını,Selet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş.'ye %20'lik kısmını,Adese Alışveriş Merk.Tic.A.Ş.'ye %20'lik kısmının, günü gelen cari borçların ödenmesinde kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847454BIST