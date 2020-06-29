***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.05.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıda28.05.2020 Tarihli 11 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 28.05.2020 tarihli Fon Kullanım Yerleri Yönetim Kurulu Raporunun mevcut finansal gelişmelere paralel olarak iptal edilmesine ve açıklamamız ekinde yer alan Fon Kullanım Yerleri Yönetim Kurulu Raporunun onaylanmasına,Karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853283BIST