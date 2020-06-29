***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
29.06.2020 15:14
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıda
28.05.2020 Tarihli 11 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 28.05.2020 tarihli Fon Kullanım Yerleri Yönetim Kurulu Raporunun mevcut finansal gelişmelere paralel olarak iptal edilmesine ve açıklamamız ekinde yer alan Fon Kullanım Yerleri Yönetim Kurulu Raporunun onaylanmasına,
Karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853283
BIST
18:00115.924
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 1.255,11
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
116.015
En Düşük
114.432
18:006,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
18:007,7103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0167
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7414
En Düşük
7,6775
18:00390,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,19
|Açılış
|: 390,95
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|DGKLB
|2,75
|248.544.814
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,00
|5.518.946
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|12.852.189
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|201.043.034
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.580.019
|% 10,00
|
|DAGI
|6,02
|13.883.315
|% -9,88
|
|EGCYH
|0,85
|478.238
|% -7,61
|
|GLBMD
|4,82
|6.837.458
|% -7,31
|
|TSPOR
|7,61
|503.522.753
|% -6,74
|
|AYEN
|5,00
|241.321.763
|% -6,19
|
|GARAN
|8,52
|1.951.172.704
|% 3,65
|
|ODAS
|2,48
|1.095.184.948
|% -0,80
|
|HALKB
|6,54
|973.338.638
|% 3,81
|
|ASELS
|32,10
|953.558.355
|% 2,10
|
|AKBNK
|6,11
|819.507.828
|% 3,74
|
|ODAS
|2,48
|1.095.184.948
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,93
|618.332.584
|% 2,12
|
|TSKB
|1,29
|346.151.914
|% 3,20
|
|KRDMD
|3,11
|797.282.822
|% 2,30
|
|GARAN
|8,52
|1.951.172.704
|% 3,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3838
|8,4258
|% -0,58
|
|Frank
|7,1879
|7,2312
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|1,82
|
|Altın Gr.
|390
|391
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.626
|26,00
|
|Tam
|2.604
|2.616
|9,30
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|4,50
|
|Çeyrek
|632
|641
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,83
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,34
|41,34
|0,41
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