***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.09.2020 18:48
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulunun 10.09.2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda,
19.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınmış olunan 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı nakden karşılanmak sureti ile % 300 oranında 300.000.000 TL artırılarak 400.000.000 TL ye yükseltilmesi kararına ilişkin olarak, aynı toplantıda onaylanan 19.08.2020 tarihli "bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor" un iptal edilerek karar ekindeki 10.09.2020 tarihli "bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor" un onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874812
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
18:057,4785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0298
|Açılış
|: 7,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4798
En Düşük
7,4368
18:058,8548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0494
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
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8,8739
En Düşük
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18:05468,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,62
|Açılış
|: 468,78
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DNISI
|6,82
|2.724.699
|% 10,00
|
|GOLTS
|26,40
|43.497.769
|% 10,00
|
|VERUS
|39,38
|85.496.692
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|438.915
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|593.909
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|15.672.449
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|11.686.989
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|8.423.419
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|6.092.553
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|3.026.369
|% -9,66
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|THYAO
|10,93
|1.051.894.626
|% 1,58
|
|PGSUS
|48,38
|778.541.294
|% 5,17
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|TAVHL
|16,22
|665.818.532
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,49
|563.371.416
|% -1,32
|
|IHYAY
|1,29
|461.143.145
|% 3,20
|
|IHLAS
|1,07
|253.800.553
|% 9,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4775
|7,4798
|% 0,42
|
|Euro
|8,8486
|8,8517
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,5306
|9,5784
|% 0,19
|
|Frank
|8,1929
|8,2422
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9874
|1,9974
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|2,99
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|39,98
|39,98
|-0,08
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Seans Raporu
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