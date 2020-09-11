***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulunun 10.09.2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda,19.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınmış olunan 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı nakden karşılanmak sureti ile % 300 oranında 300.000.000 TL artırılarak 400.000.000 TL ye yükseltilmesi kararına ilişkin olarak, aynı toplantıda onaylanan 19.08.2020 tarihli "bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor" un iptal edilerek karar ekindeki 10.09.2020 tarihli "bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor" un onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874812BIST