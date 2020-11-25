***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin gerçekleştirmiş olduğu bedelli sermaye artırımından elde edilen net 316.377.336-TL fon tutarından, 25.11.2020 tarihi itibarı ile, sermaye artışına ilişkin olarak hazırlanan Fonun Kullanım Yerleri Raporuna uygun olarak 44.367.232-TL "Banka Kredileri", 13.374.729-TL "Çek Ödemeleri", 6.139.450-TL "Tedarikçi Cari Hesap Ödemeleri", 2.731.235-TL "Leasing Taksit Ödemeleri" ve 63.726-TL "Vergi ve SGK Ödemeleri" olmak üzere toplam 66.676.372-TL ödeme gerçekleştirilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890019BIST