***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
04.10.2023 18:44
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulunun 04.10.2023 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda,
Şirketimizin gerçekleştireceği %100 oranında 384.000.000-TL tutarında bedelli sermaye artırımına ilişkin 04.10.2023 tarihli "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporun" kabul edilmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199690
BIST
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18:058.333
En Düşük
|Değişim
|: -2,12%
|| -180,40
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.329
En Yüksek
8.533
18:0527,5636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1279
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
18:0529,0442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,2693
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
18:051.615,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.615,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAYSE
|49,72
|1.817.149.460
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|276.689.395
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|5.141.904
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|16.356.667
|% 10,00
|
|ATATP
|67,65
|246.597.568
|% 10,00
|
|QNBFB
|294,60
|26.063.557
|% -9,99
|
|SNPAM
|50,65
|1.456.593
|% -9,96
|
|ORMA
|122,10
|2.379.991
|% -9,96
|
|AKFYE
|19,70
|2.094.842.783
|% -8,37
|
|ISYAT
|11,33
|180.499.677
|% -7,89
|
|THYAO
|238,50
|9.040.917.210
|% -3,71
|
|TUPRS
|147,80
|6.951.204.335
|% -4,65
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|EREGL
|43,62
|5.366.848.952
|% -2,46
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|ADESE
|2,60
|813.595.358
|% 8,33
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|KATMR
|2,77
|771.064.935
|% 3,36
|
|ODAS
|13,35
|3.351.196.535
|% -4,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5574
|27,5636
|% 0,47
|
|Euro
|29,0266
|29,0442
|% 0,94
|
|Sterlin
|33,3904
|33,5578
|% 0,83
|
|Frank
|29,9616
|30,1421
|% 0,75
|
|Riyal
|7,3277
|7,3644
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.616
|3,72
|
|Cumhuriyet
|11.117
|11.280
|29,00
|
|Tam
|10.868
|10.995
|35,00
|
|Yarım
|5.451
|5.514
|17,00
|
|Çeyrek
|2.717
|2.757
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|18,56
|18,59
|-0,13
|
|B. Petrol
|86,92
|86,92
|-4,00
|
Seans Raporu
18:05
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 05 kaybederek (% -1.59 ) 7, 308
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17:55
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