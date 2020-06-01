***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Diğer (Halka Açık Kısım) 90000000 TRY 100Toplam 90000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHASAN ÖZÜLKÜ Yatırımcı İlişkileri Muhasebe Müdürü,Mali ve İdari İşler KoordinatörüCEMİL COŞGUN Hukuk Müşaviri Avukat Hukuk Müşavirihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848088BIST