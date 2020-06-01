***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2020 15:20
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Diğer (Halka Açık Kısım) 90000000 TRY 100
Toplam 90000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN ÖZÜLKÜ Yatırımcı İlişkileri Muhasebe Müdürü,Mali ve İdari İşler Koordinatörü
CEMİL COŞGUN Hukuk Müşaviri Avukat Hukuk Müşaviri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848088
BIST
16:39106.972
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.451,36
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:396,8248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
16:397,5924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0264
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:39380,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,38
|Açılış
|: 380,62
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.628.431
|% 9,98
|
|TSGYO
|3,42
|17.109.493
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,48
|7.120.140
|% -7,15
|
|CMBTN
|68,40
|2.905.382
|% -6,49
|
|AYCES
|25,42
|499.823
|% -6,13
|
|ULUUN
|8,97
|42.616.771
|% -3,86
|
|GARAN
|7,96
|971.306.873
|% 1,79
|
|ASELS
|31,18
|918.821.093
|% 3,31
|
|THYAO
|12,79
|789.584.653
|% 1,51
|
|GSRAY
|3,61
|660.296.871
|% 6,49
|
|EKGYO
|1,56
|556.139.574
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|556.139.574
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,61
|660.296.871
|% 6,49
|
|YKBNK
|2,37
|346.170.566
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,50
|440.655.585
|% 4,17
|
|GARAN
|7,96
|971.306.873
|% 1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4438
|8,4862
|% 0,57
|
|Frank
|7,0647
|7,1072
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8121
|1,8212
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|4,59
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.499
|25,20
|
|Tam
|2.533
|2.571
|21,80
|
|Yarım
|1.236
|1.259
|18,40
|
|Çeyrek
|618
|628
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,13
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,04
|
|B. Petrol
|37,26
|37,26
|-0,58
|