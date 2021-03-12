***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.03.2021 18:25
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Diğer (Halka Açık Kısım) 384000000 TRY 100
Toplam 384000000 TRY 100
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 20000000 TRY 10 İmtiyazlı(Oy Hakkı 1 Hisse 15 Oy) İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 364000000 TRY 90 İmtiyazsız İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Adese Alışveriş Merk.Tic.A.Ş. Perakende mağazacılık ve işyeri kiralama 252000000 17640000 TRY 7 Bağlı Ortaklık
Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş. İnşaat 145000000 145000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Selva Gıda San.A.Ş. Makarna un ve irmik üretimi 65000000 65000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
İmaş Makine San.A.Ş. Değirmen ve zirai makine üretimi 30000000 30000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Aden Dijital Hizmetler Lojistik İç ve Dış Ticaret San. A.Ş Gayrimenkul Alış Satış Kiralama İç ve Dış Ticaret 1500000 1500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Belya Turizm İnş.Enerji Blş.San.Tic.A.Ş. Bilişim ve yazılım hizmetleri 1000000 1000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Selva İç ve Dış Tic. A. Ş. Gıda ve Tarım Ürünleri İthaatı ve İhracatı Yapmak 500000 500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Konestaş Konya Gıda Petrol Hayv.Eğit.San.Tic.A.Ş Unlu mamüller imalatı 6194651 6192964 TRY 99,97 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Kule Yön.ve Org.ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim ve organizasyon 500000 500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Selet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş. Tarım ve Hayvancılık 16300000 16300000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Seleks İç ve Dış Tic.A.Ş. Gıda ve tarım ürünlerinin ihracatını ve ithalatını yapmak 3000000 3000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş. Oto kiralama ve oto satışı 10000000 10000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Aes Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta aracılık hizmetleri 400000 400000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
1M İnşaat Mim.Müh.Müt.ve Tic.A.Ş. Mühendislik ve danışmanlık 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Selidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İttifak İnşaat Müh.Müt.ve Tic.A.Ş. İnşaat 2800000 2750001 TRY 98,21 Dolaylı Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918044
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