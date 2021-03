***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Diğer (Halka Açık Kısım) 384000000 TRY 100Toplam 384000000 TRY 100Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 20000000 TRY 10 İmtiyazlı(Oy Hakkı 1 Hisse 15 Oy) İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 364000000 TRY 90 İmtiyazsız İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAdese Alışveriş Merk.Tic.A.Ş. Perakende mağazacılık ve işyeri kiralama 252000000 17640000 TRY 7 Bağlı OrtaklıkSeha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş. İnşaat 145000000 145000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSelva Gıda San.A.Ş. Makarna un ve irmik üretimi 65000000 65000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklıkİmaş Makine San.A.Ş. Değirmen ve zirai makine üretimi 30000000 30000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAden Dijital Hizmetler Lojistik İç ve Dış Ticaret San. A.Ş Gayrimenkul Alış Satış Kiralama İç ve Dış Ticaret 1500000 1500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkBelya Turizm İnş.Enerji Blş.San.Tic.A.Ş. Bilişim ve yazılım hizmetleri 1000000 1000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSelva İç ve Dış Tic. A. Ş. Gıda ve Tarım Ürünleri İthaatı ve İhracatı Yapmak 500000 500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkKonestaş Konya Gıda Petrol Hayv.Eğit.San.Tic.A.Ş Unlu mamüller imalatı 6194651 6192964 TRY 99,97 Dolaylı Bağlı OrtaklıkKule Yön.ve Org.ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim ve organizasyon 500000 500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSelet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş. Tarım ve Hayvancılık 16300000 16300000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSeleks İç ve Dış Tic.A.Ş. Gıda ve tarım ürünlerinin ihracatını ve ithalatını yapmak 3000000 3000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklıkİrent Oto Kiralama Tic.A.Ş. Oto kiralama ve oto satışı 10000000 10000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAes Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta aracılık hizmetleri 400000 400000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık1M İnşaat Mim.Müh.Müt.ve Tic.A.Ş. Mühendislik ve danışmanlık 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSelidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkİttifak İnşaat Müh.Müt.ve Tic.A.Ş. İnşaat 2800000 2750001 TRY 98,21 Dolaylı Bağlı Ortaklık