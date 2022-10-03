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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.10.2022 18:12
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ADNAN ÇOLAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 02.08.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
NECMİ ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 02.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
YAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 02.08.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 02.08.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil
CEM CAP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 02.08.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
OKAN UYSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 02.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
FATMA ÖLMEZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 02.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite - Üye,Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan
AYTEN UĞUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 02.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066825


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Tam 6.752 6.831 99,00  
Yarım 3.285 3.337 46,00  
Çeyrek 1.648 1.668 22,00  
Gümüş.Ons 20,49 20,51 1,46  
Gümüş Gr. 12,23 12,25 0,92  
B. Petrol 88,12 88,12 2,98  
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