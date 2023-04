***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAdese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. İşyeri kiralama,gayrimenkul projeleri geliştirmek ve ticaretini yapmak 1008000000 70560000 TRY 7 Bağlı OrtaklıkSeha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş. İnşaat 600000000 600000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSelva Gıda San.A.Ş. Makarna un ve irmik üretimi 78000000 52000000 TRY 46,18 Dolaylı Bağlı Ortaklıkİmaş Makina San.A.Ş. Değirmen ve zirai makine üretimi 231250000 111287375 TRY 48,12 Dolaylı Bağlı OrtaklıkBelya Turizm İnş.Enerji Blş.San.Tic.A.Ş. Bilişim ve yazılım hizmetleri 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSelva İç ve Dış Tic. A. Ş. Gıda ve Tarım Ürünleri İthaatı ve İhracatı Yapmak 500000 500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkKule Yön.ve Org.ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim ve organizasyon 500000 500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSelet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş. Tarım ve Hayvancılık 16300000 16300000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSeleks İç ve Dış Tic.A.Ş. Gıda ve tarım ürünlerinin ihracatını ve ithalatını yapmak 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık1M İnşaat Mim.Müh.Müt.ve Tic.A.Ş. Mühendislik ve danışmanlık 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklıkİttifak İnşaat Müh.Müt.ve Tic.A.Ş. İnşaat 2800000 2750001 TRY 98,21 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAdese Gayrimenkul Seha İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi Zermeram Projesi 1.Etap,2.Etap ve Arasta AVM İnşaası 10000 3583 TRY 35,83 Dolaylı Bağlı OrtaklıkBıg Power Enerji Hizmetleri Anonim Şirketi Enerji hizmetleri 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBıg Power Elektrik Üretim Anonim Şirketi Elektrik Enerjisi Üretimi 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık