***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.09.2023 18:19
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ADNAN ÇOLAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 02.08.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
OKAN UYSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 02.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 02.08.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil
FULYA ÇOLAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.12.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
ŞEYDA DEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.12.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
GÜRSEL ÖZDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 06.06.2023 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye
CÜNEYT ARDA CEYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 06.06.2023 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. İşyeri kiralama,gayrimenkul projeleri geliştirmek ve ticaretini yapmak 1008000000 70560000 TRY 7 Bağlı Ortaklık
Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş. İnşaat 600000000 600000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Selva Gıda San.A.Ş. Makarna un ve irmik üretimi 78000000 52000000 TRY 46,18 Dolaylı Bağlı Ortaklık
İmaş Makina San.A.Ş. Değirmen ve zirai makine üretimi 231250000 104787375 TRY 45,31 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Belya Turizm İnş.Enerji Blş.San.Tic.A.Ş. Bilişim ve yazılım hizmetleri 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Selva İç ve Dış Tic. A. Ş. Gıda ve Tarım Ürünleri İthaatı ve İhracatı Yapmak 500000 500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Kule Yön.ve Org.ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim ve organizasyon 500000 500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Selet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş. Tarım ve Hayvancılık 16300000 16300000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Seleks İç ve Dış Tic.A.Ş. Gıda ve tarım ürünlerinin ihracatını ve ithalatını yapmak 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
1M İnşaat Mim.Müh.Müt.ve Tic.A.Ş. Mühendislik ve danışmanlık 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
İttifak İnşaat Müh.Müt.ve Tic.A.Ş. İnşaat 2800000 2750001 TRY 98,21 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Adese Gayrimenkul Seha İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi Zermeram Projesi 1.Etap,2.Etap ve Arasta AVM İnşaası 10000 3583 TRY 35,83 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Bıg Power Enerji Hizmetleri Anonim Şirketi Enerji hizmetleri 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Bıg Power Elektrik Üretim Anonim Şirketi Elektrik Enerjisi Üretimi 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İrent Oto Kiralama ve Filo Hizmetleri Ticaret A.Ş. Motorlu Hafif Kara Taşıtlarının ve Arabaların Sürücüsüz Olarak Kiralanması ve Leasingi 1000000 1000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193325
BIST