***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
11.11.2020 16:00
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Açıklamalar
Şirketimiz 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL bedelli artırılarak 400.000.000 TL'na yükseltilmesine ilişkin 26.10.2020 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 10.11.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen
- B grubu payların toplam nominal değeri 29.637.148,212 Türk Lirası olup, kalan paylar, 12.11.2020 – 13.11.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
- A grubu payların toplam nominal değeri 18.845.354,910 Türk Lirası olup, kalan paylar, 12.11.2020 – 13.11.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İttifak Holding A.Ş.'nin Merkezinin bulunduğu Musalla Bağları Mah.Kule Caddesi Kule Plaza Kat:36 N2/62 Selçuklu/KONYA adresinde talep toplam yönetimiyle satışa sunulacaktır.
A grubu paylar için talepte bulunmak isteyen yatırımcılar talep formu doldurarak ve pay bedelini Türkiye Vakıflar Bankası TAO Konya Ticari şube nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak ü
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 475,11
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|Önceki Kapanış
|: 491,04
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496,47
En Düşük
473,72
BIST En Aktif Hisseler16:10
|KLGYO
|2,57
|108.925.706
|% 26,40
|
|BFREN
|1.041,70
|56.011.738
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|32.463.471
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|53.943.854
|% 10,00
|
|SEKUR
|12,10
|5.851.805
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.062.538
|% -10,00
|
|KSTUR
|189,50
|1.295.699
|% -9,98
|
|FRIGO
|21,16
|260.028
|% -9,96
|
|ARTI
|6,88
|2.305.402
|% -9,95
|
|AVHOL
|5,32
|713.693
|% -9,68
|
|GARAN
|8,40
|7.050.771.891
|% 8,25
|
|KRDMD
|3,99
|2.285.692.382
|% 6,97
|
|THYAO
|11,50
|2.119.929.200
|% 0,00
|
|HALKB
|5,53
|2.092.271.029
|% 7,59
|
|VAKBN
|4,70
|1.755.050.678
|% 8,05
|
|GARAN
|8,40
|7.050.771.891
|% 8,25
|
|KRDMD
|3,99
|2.285.692.382
|% 6,97
|
|YKBNK
|2,80
|1.462.029.864
|% 9,80
|
|HALKB
|5,53
|2.092.271.029
|% 7,59
|
|VAKBN
|4,70
|1.755.050.678
|% 8,05
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8901
|7,8979
|% -3,16
|
|Euro
|9,2874
|9,2954
|% -3,52
|
|Sterlin
|10,3974
|10,4495
|% -3,47
|
|Frank
|8,5651
|8,6167
|% -3,45
|
|Riyal
|2,0974
|2,1079
|% -3,24
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-3,86
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-17,01
|
|Cumhuriyet
|3.172
|3.220
|-125,00
|
|Tam
|3.156
|3.237
|-126,32
|
|Yarım
|1.525
|1.566
|-61,11
|
|Çeyrek
|765
|783
|-30,55
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,20
|
|B. Petrol
|44,70
|44,70
|1,09
|
Seans Raporu
16:10
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16:25KUTPO
Yüzde 9.59 oranında artışla 37.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 936, 502 adet işlem
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16:24OZRDN
Yüzde 9.16 oranında artışla 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 138 adet işlem
-
16:22NUHCM
Yüzde 6.55 oranında artışla 38.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 693, 432 adet işlem
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16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, TAVHL, ARCLK
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16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, AKBNK, VAKBN