***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Unvan Değişikliği









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanİTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanLORAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil TarihiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2023 tarih E-29833736-110.03.03-40772 sayılı yazısına istinaden şirketimizin "İTTİFAK HOLDİNG A.Ş." olan unvanının "LORAS HOLDİNG A.Ş." olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185309BIST