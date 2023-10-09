***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Unvan Değişikliği
09.10.2023 16:23
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
Yeni Unvan
LORAS HOLDİNG A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
09/10/2023
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülerek tadil edilmiş olup, yeni unvan "Loras Holding A.Ş." 09.10.2023 tarih ve 10931 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202514
BIST
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17:338.225
En Düşük
|Değişim
|: -2,84%
|| -240,34
|Açılış
|: 8.301
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|Önceki Kapanış
|: 8.465
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8.221
En Yüksek
8.384
17:3327,7053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1282
|Açılış
|: 27,7900
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|Önceki Kapanış
|: 27,6600
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28,1164
En Düşük
27,3469
17:3329,2554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0299
|Açılış
|: 29,3000
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|Önceki Kapanış
|: 29,2500
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29,7477
En Düşük
29,1187
17:331.648,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 23,04
|Açılış
|: 1.648,48
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|Önceki Kapanış
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1.673,86
En Düşük
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|DMRGD
|19,91
|28.442.052
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|647.655.701
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|422.428.757
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|170.925.420
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|87.316.395
|% 9,99
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|COSMO
|172,70
|136.886.144
|% -9,96
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|ATATP
|59,90
|47.368.793
|% -9,79
|
|FENER
|112,10
|719.757.628
|% -9,60
|
|TUPRS
|149,50
|6.274.244.154
|% 1,22
|
|THYAO
|229,60
|5.803.094.217
|% -3,69
|
|PETKM
|23,34
|4.504.389.989
|% 1,04
|
|EREGL
|43,70
|3.799.104.731
|% -2,76
|
|KCHOL
|157,80
|3.345.328.771
|% -0,13
|
|ZOREN
|6,27
|3.048.903.142
|% -8,20
|
|EKGYO
|8,30
|2.507.601.569
|% -3,94
|
|IHLAS
|1,29
|318.448.629
|% -6,52
|
|PETKM
|23,34
|4.504.389.989
|% 1,04
|
|SKBNK
|6,93
|1.186.122.123
|% 0,00
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6988
|27,7046
|% 0,46
|
|Euro
|29,2349
|29,2418
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,7290
|33,8981
|% 0,24
|
|Frank
|30,4324
|30,6157
|% 0,81
|
|Riyal
|7,3629
|7,3999
|% 0,43
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|18,34
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.646
|20,99
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.141
|11.247
|240,00
|
|Yarım
|5.588
|5.641
|121,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.820
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,36
|0,19
|
|B. Petrol
|87,83
|87,83
|3,25
|
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17:46NUHCM
Yüzde -7.75 oranında düşüşle 360.70 lira fiyatla işlem gören hissede 449, 409 adet işlem
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