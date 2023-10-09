***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Unvan Değişikliği









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanİTTİFAK HOLDİNG A.Ş.Yeni UnvanLORAS HOLDİNG A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi09/10/2023AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülerek tadil edilmiş olup, yeni unvan "Loras Holding A.Ş." 09.10.2023 tarih ve 10931 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202514BIST