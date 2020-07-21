***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
21.07.2020 09:04
***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860615
BIST
10:21120.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 771,33
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.309
En Düşük
119.943
10:216,8561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
10:217,8481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
10:21401,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,21
|Açılış
|: 401,90
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,24
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|9.371.957
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|1.817.848
|% 9,99
|
|PKENT
|490,00
|184.240
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,72
|3.879.171
|% 9,98
|
|DITAS
|27,90
|907.604
|% -7,31
|
|AYEN
|5,17
|3.690.197
|% -6,34
|
|LUKSK
|21,10
|122.566
|% -5,47
|
|MRGYO
|1,99
|2.752.873
|% -5,24
|
|DAGHL
|7,30
|101.287
|% -4,95
|
|EKGYO
|2,32
|149.475.663
|% 0,87
|
|ASELS
|33,40
|102.079.228
|% 0,78
|
|ODAS
|2,92
|94.233.542
|% 2,10
|
|GUSGR
|5,38
|89.466.450
|% -0,74
|
|GOZDE
|6,19
|83.197.048
|% 4,56
|
|EKGYO
|2,32
|149.475.663
|% 0,87
|
|TSKB
|1,28
|65.029.469
|% 0,79
|
|ODAS
|2,92
|94.233.542
|% 2,10
|
|CEMAS
|1,84
|58.707.207
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,70
|51.913.107
|% 1,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6919
|8,7355
|% 0,43
|
|Frank
|7,2842
|7,3280
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|4,77
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.609
|2.632
|9,10
|
|Tam
|2.687
|2.701
|9,40
|
|Yarım
|1.304
|1.321
|4,60
|
|Çeyrek
|654
|661
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,37
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|4,48
|4,49
|0,10
|
|B. Petrol
|43,61
|43,61
|0,33
|