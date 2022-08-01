***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
01.08.2022 09:12
***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ITTFH]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050136
BIST
12:182.634
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 41,26
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.636
En Düşük
2.600
12:1817,9488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0360
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8565
12:1818,4388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1179
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2569
12:181.018,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.018,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.020,01
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler12:16
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|38.778.652
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|24.516.520
|% 9,95
|
|NTGAZ
|12,40
|39.948.956
|% 9,93
|
|ICBCT
|6,87
|35.835.827
|% 9,92
|
|IMASM
|70,05
|14.623.163
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|77.937.789
|% -9,92
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|LIDFA
|8,10
|16.983.440
|% -8,47
|
|SNGYO
|5,47
|74.730.147
|% -7,60
|
|SISE
|22,86
|1.520.552.887
|% 4,77
|
|THYAO
|50,90
|1.076.707.014
|% 0,99
|
|SASA
|45,62
|995.311.595
|% 2,56
|
|TUPRS
|272,40
|582.445.729
|% 1,49
|
|EREGL
|28,00
|566.253.593
|% 1,38
|
|EKGYO
|3,09
|379.084.679
|% 0,00
|
|ODAS
|3,89
|456.950.505
|% 4,29
|
|SISE
|22,86
|1.520.552.887
|% 4,77
|
|SKBNK
|1,73
|116.418.171
|% 1,17
|
|YKBNK
|4,76
|316.403.036
|% 0,21
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9462
|17,9478
|% 0,20
|
|Euro
|18,4090
|18,4295
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,9081
|22,0180
|% 0,74
|
|Frank
|18,8266
|18,9400
|% 0,42
|
|Riyal
|4,7647
|4,7886
|% 0,21
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|0,67
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,20
|
|Cumhuriyet
|6.767
|6.869
|19,00
|
|Tam
|6.796
|6.848
|14,00
|
|Yarım
|3.311
|3.348
|7,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,35
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,46
|