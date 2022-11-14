***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
14.11.2022 09:28
***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ITTFH]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079691
BIST
18:054.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
0
En Düşük
0
18:0518,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0610
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5600
|
18,6080
En Düşük
18,5015
18:0519,2082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0120
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
19,2509
En Düşük
19,1054
18:051.052,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.052,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSDHO
|6,79
|211.574.559
|% 122,22
|
|ATAGY
|5,78
|3.235.409
|% 70,50
|
|DOAS
|145,50
|355.836.254
|% 2,89
|
|OTKAR
|708,90
|228.136.412
|% 0,00
|
|OZGYO
|3,72
|57.192.503
|% 0,00
|
|RNPOL
|17,48
|24.924.687
|% 0,00
|
|KRPLS
|9,60
|217.804.916
|% 0,00
|
|KLRHO
|26,02
|137.024.014
|% 0,00
|
|KMPUR
|125,30
|125.770.782
|% 0,00
|
|LIDER
|49,08
|8.311.585
|% 0,00
|
|THYAO
|111,50
|9.143.633.629
|% 0,00
|
|EREGL
|36,50
|6.726.975.318
|% 0,00
|
|ASELS
|38,86
|6.171.589.224
|% 0,00
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% 0,00
|
|ODAS
|10,81
|3.505.800.391
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,67
|3.127.993.058
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,16
|650.416.396
|% 0,00
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5882
|18,6179
|% 0,39
|
|Euro
|19,1972
|19,2243
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,7750
|21,8842
|% -0,57
|
|Frank
|19,5280
|19,6457
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9221
|4,9468
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.103
|28,00
|
|Tam
|6.931
|7.077
|59,00
|
|Yarım
|3.366
|3.459
|28,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.729
|14,00
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,14
|