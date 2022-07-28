***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.07.2022 10:20
***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Noya Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048438
BIST
12:442.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 20,43
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
12:4417,9374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0583
|Açılış
|: 18,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9374
En Düşük
17,8370
12:4418,2762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
12:441.006,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,21
|Açılış
|: 1.006,23
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler12:42
|LUKSK
|66,60
|15.706.027
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|PRKAB
|28,96
|150.208.113
|% 9,70
|
|LIDFA
|9,83
|100.165.384
|% -9,98
|
|MTRKS
|58,00
|14.866.849
|% -6,68
|
|FENER
|51,40
|180.639.977
|% -5,86
|
|PEGYO
|2,19
|29.787.138
|% -4,78
|
|ESCOM
|20,80
|13.384.378
|% -4,76
|
|THYAO
|50,50
|1.706.736.019
|% 1,61
|
|SISE
|21,52
|1.029.933.754
|% 1,80
|
|EKGYO
|3,25
|682.556.364
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,76
|656.021.858
|% -1,04
|
|EREGL
|27,40
|509.662.794
|% 0,66
|
|EKGYO
|3,25
|682.556.364
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,76
|656.021.858
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,64
|202.291.703
|% 1,23
|
|TSKB
|2,60
|235.529.183
|% -0,76
|
|HLGYO
|2,37
|165.904.771
|% 7,24
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9277
|17,9382
|% 0,33
|
|Euro
|18,2530
|18,2816
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,7333
|21,8423
|% 0,29
|
|Frank
|18,6429
|18,7552
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7589
|4,7828
|% 0,26
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|11,86
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|9,82
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.825
|92,00
|
|Tam
|6.760
|6.814
|23,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|12,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.665
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,43
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,23
|0,24
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,02
|