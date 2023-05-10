***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.05.2023 09:17
***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İbrahim Yiğit Yurtseven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149360
BIST
10:274.502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -34,65
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.551
En Düşük
4.501
10:2719,5293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0163
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5341
En Düşük
19,4851
10:2721,4355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0473
|Açılış
|: 22,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4460
En Düşük
21,3327
10:271.273,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,20
|Açılış
|: 1.273,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.279,40
En Düşük
1.272,37
BIST En Aktif Hisseler10:27
|EGPRO
|58,85
|9.673.822
|% 10,00
|
|FADE
|8,32
|5.768.406
|% 9,91
|
|ULAS
|15,40
|4.448.807
|% 9,84
|
|ZOREN
|4,43
|103.206.394
|% 8,31
|
|BRSAN
|135,00
|146.913.702
|% 8,00
|
|AVHOL
|21,12
|2.250.209
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|139.716.799
|% -9,96
|
|AYEN
|19,11
|16.306.809
|% -7,68
|
|TUKAS
|11,22
|26.956.827
|% -7,50
|
|MERCN
|28,48
|3.756.377
|% -6,81
|
|ISCTR
|12,34
|583.456.010
|% 1,82
|
|CWENE
|117,30
|455.159.225
|% -0,76
|
|THYAO
|128,10
|403.813.130
|% -0,54
|
|KCHOL
|86,45
|387.996.677
|% -0,46
|
|DOAS
|127,10
|347.973.028
|% 6,99
|
|ISCTR
|12,34
|583.456.010
|% 1,82
|
|EKGYO
|5,55
|160.891.497
|% 1,09
|
|ZOREN
|4,43
|103.206.394
|% 8,31
|
|YKBNK
|10,45
|186.803.508
|% 0,58
|
|DOHOL
|8,55
|120.031.700
|% -2,73
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5252
|19,5293
|% 0,08
|
|Euro
|21,4308
|21,4355
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,6085
|24,7319
|% 0,20
|
|Frank
|21,8832
|22,0150
|% 0,26
|
|Riyal
|5,1921
|5,2182
|% 0,07
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.029
|2.030
|-4,94
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|9.263
|9.403
|32,00
|
|Tam
|9.217
|9.452
|36,08
|
|Yarım
|4.558
|4.654
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.272
|2.313
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,10
|16,11
|0,03
|
|B. Petrol
|77,14
|77,14
|-0,30
|