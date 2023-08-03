***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.08.2023 09:05
***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İbrahim Yiğit Yurtseven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180065
BIST
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18:057.259
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
0
En Yüksek
0
18:0526,9697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0481
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4475
En Düşük
26,9249
18:0529,5713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0903
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,9952
En Düşük
29,4501
18:051.677,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.677,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|53,60
|99.819.849
|% 1,05
|
|ULUFA
|8,07
|86.981.585
|% 0,00
|
|TUREX
|26,82
|18.240.865
|% 0,00
|
|TEZOL
|19,53
|211.297.633
|% 0,00
|
|YEOTK
|171,40
|1.354.067.164
|% 0,00
|
|RYSAS
|28,60
|32.632.215
|% -0,90
|
|TSPOR
|5,35
|170.371.147
|% 0,00
|
|VAKBN
|12,55
|1.699.315.253
|% 0,00
|
|VESBE
|16,62
|138.883.748
|% 0,00
|
|ULKER
|42,90
|750.537.154
|% 0,00
|
|THYAO
|236,50
|9.298.513.658
|% 0,00
|
|ASTOR
|114,30
|7.838.571.549
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,00
|
|EREGL
|40,94
|6.917.978.829
|% 0,00
|
|SASA
|63,50
|6.163.969.894
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,62
|3.068.437.024
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,16
|982.511.406
|% 0,00
|
|ISCTR
|15,75
|4.793.741.881
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,25
|358.402.828
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9643
|26,9698
|% 0,18
|
|Euro
|29,5188
|29,5432
|% 0,21
|
|Sterlin
|34,1339
|34,3051
|% -0,09
|
|Frank
|30,5623
|30,7464
|% -0,13
|
|Riyal
|7,1688
|7,2048
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|0,58
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.961
|11.074
|-8,00
|
|Yarım
|5.485
|5.562
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.742
|2.781
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,45
|20,48
|-0,09
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|-0,03
|