***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.08.2023 12:44
***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Adnan Çolak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186961
BIST
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17:427.433
En Düşük
|Değişim
|: -4,27%
|| -331,38
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.424
En Yüksek
7.816
17:4227,1028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0236
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
17:4229,4825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0103
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
17:421.648,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,14
|Açılış
|: 1.648,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler17:40
|KONYA
|5.841,10
|432.850.326
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|109.203.257
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|1.034.426.376
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|64.900.528
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.573.759.017
|% 9,99
|
|BAGFS
|29,90
|243.730.176
|% -9,67
|
|LKMNH
|38,22
|115.147.089
|% -9,52
|
|KERVT
|11,35
|227.895.280
|% -9,05
|
|KNFRT
|17,16
|69.113.611
|% -8,97
|
|EUKYO
|14,29
|16.779.299
|% -8,46
|
|TUPRS
|126,20
|11.239.541.099
|% 2,60
|
|THYAO
|253,80
|8.070.855.888
|% -3,17
|
|EREGL
|41,88
|7.055.985.636
|% -2,06
|
|YKBNK
|15,90
|4.430.707.005
|% -4,85
|
|TTKOM
|21,62
|4.110.507.438
|% -3,14
|
|SKBNK
|4,04
|1.779.868.958
|% -6,48
|
|ZOREN
|4,85
|1.364.843.786
|% -3,39
|
|YKBNK
|15,90
|4.430.707.005
|% -4,85
|
|DOHOL
|13,45
|2.955.489.025
|% 4,75
|
|EKGYO
|8,53
|1.878.291.845
|% -4,48
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0813
|27,1120
|% 0,12
|
|Euro
|29,4670
|29,4852
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,4118
|34,5843
|% 0,00
|
|Frank
|30,6413
|30,8259
|% -0,20
|
|Riyal
|7,2027
|7,2388
|% 0,06
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|3,80
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|3,65
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.077
|11.153
|25,00
|
|Yarım
|5.555
|5.602
|13,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.801
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,75
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,77
|0,01
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|0,07
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55ERCB
Yüzde -7.24 oranında düşüşle 135.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 712, 419 adet işlem
-
17:54ERCB
Yüzde -7.17 oranında düşüşle 136.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 445 adet işlem
-
17:53EUKYO
Yüzde -8.52 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 146, 609 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -227, 6 kaybederek (% -3.31 ) 6, 642
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORCAY, HUBVC, GOKNR, POLTK, KONYA, BVSAN, SDTTR, FENER, TETMT, PAPIL