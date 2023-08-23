***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.08.2023 08:52
***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İbrahim Yiğit Yurtseven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188494
BIST
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18:057.771
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
0
En Yüksek
0
18:0527,2027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0175
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2837
En Düşük
27,1377
18:0529,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1124
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4421
18:051.664,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,72
|Açılış
|: 1.664,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.669,11
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|40,98
|356.198.551
|% 100,00
|
|POLTK
|5.826,00
|32.327.584
|% 0,01
|
|SNKRN
|26,50
|2.227.387
|% 0,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.790.558
|% 0,00
|
|SUMAS
|141,50
|2.505.281
|% 0,00
|
|CMENT
|133,00
|2.600.424
|% 0,00
|
|CASA
|97,00
|3.355.582
|% 0,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|649.000
|% 0,00
|
|EKIZ
|36,46
|2.247.589
|% 0,00
|
|KERVN
|1,23
|3.431.459
|% 0,00
|
|TUPRS
|139,00
|13.738.910.168
|% 0,00
|
|THYAO
|254,90
|12.206.465.454
|% 0,00
|
|EREGL
|44,58
|7.958.220.256
|% 0,00
|
|TCELL
|58,75
|6.688.912.716
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,40
|6.188.069.732
|% 0,00
|
|YKBNK
|15,46
|5.523.268.581
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,98
|1.653.902.391
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,90
|2.659.732.555
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,95
|1.186.042.641
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,40
|6.188.069.732
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1972
|27,2027
|% 0,06
|
|Euro
|29,5752
|29,5962
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,5512
|34,7245
|% 0,16
|
|Frank
|30,7752
|30,9606
|% 0,11
|
|Riyal
|7,2296
|7,2658
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|7,07
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.666
|7,73
|
|Cumhuriyet
|11.419
|11.591
|48,00
|
|Tam
|11.227
|11.357
|38,00
|
|Yarım
|5.631
|5.704
|18,00
|
|Çeyrek
|2.807
|2.852
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,70
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|20,68
|20,71
|0,25
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|-0,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 204, 621 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 170, 219 adet işlem
-
17:57BFREN
Yüzde 4.73 oranında artışla 6, 923.80 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 385 adet işlem
-
17:56VKFYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 918 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde 4.68 oranında artışla 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 824, 248 adet işlem