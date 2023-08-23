***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.08.2023 17:06
***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Adnan Çolak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188695
BIST
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17:397.561
En Düşük
|Değişim
|: -0,54%
|| -41,09
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:3925,7544
En Yüksek
|Değişim
|: -5,28%
|| -1,4349
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:3928,0727
En Yüksek
|Değişim
|: -4,92%
|| -1,4536
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:391.588,74
En Yüksek
|Değişim
|: -5,11%
|| -85,49
|Açılış
|: 1.588,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:37
|GARAN
|54,45
|6.867.167.800
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.117.171
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|287,10
|2.602.365.233
|% -12,47
|
|ADEL
|677,90
|347.745.117
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.673.240
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.163.160
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.228.381.956
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,91
|14.571.327.383
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,20
|13.796.979.051
|% 8,40
|
|THYAO
|233,00
|12.769.027.331
|% -2,80
|
|AKBNK
|30,42
|11.538.456.722
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.661.679.083
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,91
|14.571.327.383
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,20
|13.796.979.051
|% 8,40
|
|EKGYO
|8,45
|5.223.343.271
|% -5,90
|
|SKBNK
|4,16
|2.202.869.835
|% 5,85
|
|AKBNK
|30,42
|11.538.456.722
|% 9,98
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7624
|25,7932
|% -5,13
|
|Euro
|27,9919
|28,0770
|% -4,91
|
|Sterlin
|32,4561
|32,6189
|% -5,86
|
|Frank
|29,0841
|29,2593
|% -5,69
|
|Riyal
|6,8426
|6,8769
|% -5,29
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|5,35
|
|Altın Gr.
|1.587
|1.587
|-87,07
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.744
|11.053
|-311,00
|
|Yarım
|5.389
|5.548
|-151,00
|
|Çeyrek
|2.686
|2.774
|-76,00
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,28
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,02
|20,04
|-1,22
|
|B. Petrol
|82,88
|82,88
|-0,33
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52AKFGY
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 689, 799 adet işlem
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 7 artarak (% 0.33 ) 8, 122
-
17:51XU100
Endeks 7, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 209, 760.00 milyon TL de
-
17:51SELVA
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 787, 258 adet işlem
-
17:50NIBAS
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 16.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 192, 753 adet işlem