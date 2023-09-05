***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.09.2023 14:25
***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Adnan Çolak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191667
BIST
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14:528.161
En Düşük
|Değişim
|: 0,24%
|| 19,83
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.190
14:5226,7924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0337
|Açılış
|: 26,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8078
En Düşük
26,7081
14:5228,7764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0744
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9347
En Düşük
28,7444
14:521.663,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,92
|Açılış
|: 1.663,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.658,83
BIST En Aktif Hisseler14:51
|GLBMD
|31,46
|35.247.352
|% 10,00
|
|ALCAR
|822,80
|61.696.748
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|64.778.629
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|41.470.116
|% 10,00
|
|ISBTR
|93.006,90
|1.116.083
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.385.660.040
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.743.024.908
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|50.550.475
|% -9,95
|
|KENT
|417,00
|5.299.042
|% -9,15
|
|ATSYH
|46,70
|1.699.803
|% -8,07
|
|ISCTR
|23,42
|6.176.481.000
|% 4,74
|
|YKBNK
|16,93
|5.183.749.804
|% 1,32
|
|KOZAL
|31,10
|5.092.412.762
|% 1,24
|
|EUPWR
|241,40
|4.031.108.694
|% 0,29
|
|THYAO
|250,70
|3.845.563.032
|% -0,79
|
|YKBNK
|16,93
|5.183.749.804
|% 1,32
|
|ISCTR
|23,42
|6.176.481.000
|% 4,74
|
|EKGYO
|8,91
|2.190.200.447
|% 1,25
|
|KOZAL
|31,10
|5.092.412.762
|% 1,24
|
|ZOREN
|4,77
|609.069.708
|% -1,65
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7875
|26,7930
|% 0,13
|
|Euro
|28,7616
|28,7698
|% -0,28
|
|Sterlin
|33,5334
|33,7015
|% -0,50
|
|Frank
|30,0271
|30,2080
|% -0,39
|
|Riyal
|7,1216
|7,1573
|% 0,07
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-6,66
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|11.260
|11.430
|-4,00
|
|Tam
|11.028
|11.124
|-20,00
|
|Yarım
|5.531
|5.592
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.787
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|20,24
|20,27
|-0,39
|
|B. Petrol
|88,55
|88,55
|-0,47
|
Seans Raporu
14:51
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