***ITTFH*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
09.10.2023 18:51
***ITTFH*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin unvanının LORAS HOLDİNG A.Ş. olarak değişmesi nedeniyle, esas sözleşmemizin "Unvan" başlıklı 2. maddesine ilişkin değişiklik 09/10/2023 tarihinde tescil olmuş, 09/10/2023 tarih 10931 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Güncel esas sözleşmemiz ekte sunulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 09/10/2023 09/10/2023 10931
7 04/08/2022 04/08/2022 10632
7 14/12/2020 14/12/2020 10223
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203175
BIST