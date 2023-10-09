***ITTFH*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***ITTFH*** LORAS HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin unvanının LORAS HOLDİNG A.Ş. olarak değişmesi nedeniyle, esas sözleşmemizin "Unvan" başlıklı 2. maddesine ilişkin değişiklik 09/10/2023 tarihinde tescil olmuş, 09/10/2023 tarih 10931 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Güncel esas sözleşmemiz ekte sunulmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2 09/10/2023 09/10/2023 109317 04/08/2022 04/08/2022 106327 14/12/2020 14/12/2020 10223http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203175BIST