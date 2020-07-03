***ITTFH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
03.07.2020 15:46
***ITTFH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ITTFH]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde 10.000.000 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod: TREITFK00018) Şirketin talebi üzerine 03/07/2020 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854387
BIST
16:05115.683
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -1.224,66
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.580
16:056,8707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
16:057,7187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0151
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
16:05392,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,86
|Açılış
|: 392,19
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|43.976.579
|% 9,97
|
|DOBUR
|14,60
|2.466.391
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|51.370.027
|% 9,92
|
|ORMA
|5,90
|382.886
|% 9,87
|
|CMBTN
|63,25
|18.986.821
|% -9,19
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|EKIZ
|9,55
|854.075
|% -5,54
|
|EGCEY
|1,12
|281.896
|% -5,08
|
|THYAO
|11,89
|785.608.039
|% -3,02
|
|KARSN
|3,46
|726.106.926
|% 4,85
|
|GARAN
|8,20
|624.939.365
|% -1,91
|
|ODAS
|2,61
|623.153.968
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,16
|550.970.970
|% -2,47
|
|SKBNK
|1,56
|457.925.772
|% 4,00
|
|IEYHO
|1,05
|313.700.434
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,04
|545.440.086
|% -1,45
|
|ALBRK
|1,78
|435.629.755
|% 1,14
|
|ODAS
|2,61
|623.153.968
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5292
|8,5720
|% 0,11
|
|Frank
|7,2288
|7,2723
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8256
|1,8348
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|0,30
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.640
|6,00
|
|Tam
|2.615
|2.626
|5,30
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|2,50
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,56
|42,56
|-0,58
|
Seans Raporu
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