***ITTFH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
02.11.2020 09:49
***ITTFH*** MERKEZİ KAYIT KU [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.'nin 27.10.2020 tarihinde başlayan % 300 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 10.11.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885293
BIST
13:331.143
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 30,35
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
13:338,3914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0458
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:339,7737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1027
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:33508,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,26
|Açılış
|: 508,54
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:33
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|TKNSA
|9,03
|56.692.616
|% 9,99
|
|ASELS
|17,91
|906.684.535
|% 6,93
|
|AKBNK
|4,89
|242.054.224
|% 2,52
|
|ARCLK
|26,60
|113.087.539
|% -1,04
|
|ALARK
|6,33
|98.582.225
|% 2,26
|
|AFYON
|4,23
|65.714.616
|% 0,95
|
|TSKB
|2,61
|2.277.050.714
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,28
|580.953.736
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,74
|257.212.526
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,85
|241.125.803
|% 2,21
|
|GARAN
|6,73
|719.993.606
|% 1,97
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3864
|8,3914
|% 0,55
|
|Euro
|9,7643
|9,7737
|% 1,06
|
|Sterlin
|10,7904
|10,8445
|% 0,15
|
|Frank
|9,0928
|9,1476
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2274
|2,2386
|% 0,40
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|8,23
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.353
|3.438
|22,09
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|10,69
|
|Çeyrek
|813
|831
|5,34
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,10
|
|B. Petrol
|37,11
|37,11
|-0,83
|