***ITTFH* *SKTAS* *ADESE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
15.09.2021 16:31
***ITTFH******SKTAS******ADESE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ADESE, ITTFH, SKTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ADESE 1 ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. E NOYA ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7.800.000,000
ITTFH 2 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E NOYA ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4.600.000,000
SKTAS 3 SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E İDİL ARDIÇ 1.333,122
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963944
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,94
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.413
18:058,5178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0909
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5415
En Düşük
8,4182
18:0510,0511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0786
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0686
En Düşük
9,9414
18:05480,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -5,23
|Açılış
|: 480,83
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|9,35
|6.350.023
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|4.390.721
|% 9,97
|
|FRIGO
|19,86
|59.601.491
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|364.014
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.375.066
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|130.277.766
|% -10,00
|
|ISBIR
|71,10
|3.485.706
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|720.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.588.362
|% -9,99
|
|DIRIT
|5,27
|1.350.157
|% -9,91
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|THYAO
|12,47
|884.572.601
|% 1,71
|
|KOZAL
|94,85
|587.843.378
|% -3,95
|
|BIOEN
|35,26
|517.341.515
|% 0,51
|
|TUPRS
|108,10
|517.245.548
|% -1,01
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,47
|406.974.904
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|182.612.179
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|140.086.695
|% -3,47
|
|ISGYO
|1,81
|146.705.061
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5131
|8,5148
|% 1,04
|
|Euro
|10,0190
|10,0772
|% 1,05
|
|Sterlin
|11,7085
|11,7672
|% 0,68
|
|Frank
|9,1553
|9,2104
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2645
|2,2759
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-37,43
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,88
|-0,99
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,21
|
|B. Petrol
|75,68
|75,68
|0,23
|
Seans Raporu
18:05
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