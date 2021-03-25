***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
25.03.2021 17:33
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Investrade Portföy Yönetimi A.Ş. 31.12.2020 Tarihli Faaliyet Raporu ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920534
BIST
17:341.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -7,77
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:347,9575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0365
|Açılış
|: 19,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:349,4230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0381
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:34444,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,34
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:32
|VERTU
|29,26
|62.698.936
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|28.686.484
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|53.068.108
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,10
|3.236.753.973
|% -1,39
|
|SASA
|46,88
|1.729.191.073
|% -0,89
|
|KOZAL
|122,10
|1.189.491.307
|% 2,78
|
|THYAO
|12,79
|921.782.928
|% -1,69
|
|PETKM
|5,71
|883.043.629
|% 1,60
|
|GARAN
|7,10
|3.236.753.973
|% -1,39
|
|SKBNK
|1,22
|312.430.801
|% 2,52
|
|TSKB
|1,43
|285.607.817
|% -2,05
|
|YKBNK
|2,19
|376.923.896
|% -1,79
|
|EKGYO
|1,91
|322.799.001
|% 0,00
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9500
|7,9575
|% 0,46
|
|Euro
|9,4047
|9,4230
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,8755
|10,9301
|% 0,61
|
|Frank
|8,4442
|8,4950
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1119
|2,1225
|% 0,27
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|3,87
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|23,44
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|11,34
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,67
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|-1,79
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 31 kaybederek (% -0.44 ) 1, 441
-
17:46
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, SKBNK, TSKB
-
17:46
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VERTU, KSTUR
-
17:46XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 24, 848.00 milyon TL de
-
17:46KONYA
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1, 096.40 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 307 adet işlem