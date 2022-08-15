***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
15.08.2022 15:51
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
Investrade Portföy Yönetimi A.Ş. 30.06.2022 Tarihli Faaliyet Raporu ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055457
BIST
16:032.845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -18,89
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
16:0317,9634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 18,0170
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
16:0318,3486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0523
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
16:031.026,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -12,66
|Açılış
|: 1.026,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler16:03
|CMBTN
|240,30
|5.666.274
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|266.509.106
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.716.055
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|545.434.589
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|79.942.934
|% -9,96
|
|VKFYO
|6,02
|15.639.683
|% -5,35
|
|DEVA
|33,68
|75.655.616
|% -4,80
|
|OZGYO
|3,04
|52.729.488
|% -4,70
|
|THYAO
|62,60
|2.972.008.406
|% 0,32
|
|GSRAY
|6,83
|1.529.458.737
|% 3,80
|
|ODAS
|4,40
|1.428.176.140
|% 8,91
|
|AKBNK
|10,24
|1.233.944.397
|% 2,40
|
|YKBNK
|5,45
|1.003.195.061
|% 0,18
|
|ODAS
|4,40
|1.428.176.140
|% 8,91
|
|EKGYO
|3,54
|964.456.491
|% 0,00
|
|GSRAY
|6,83
|1.529.458.737
|% 3,80
|
|DOHOL
|4,45
|886.619.375
|% -3,89
|
|YKBNK
|5,45
|1.003.195.061
|% 0,18
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9578
|17,9634
|% 0,17
|
|Euro
|18,3370
|18,3486
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,6575
|21,7661
|% -0,17
|
|Frank
|18,9539
|19,0681
|% -0,10
|
|Riyal
|4,7690
|4,7929
|% 0,17
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-24,51
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-13,45
|
|Cumhuriyet
|6.880
|6.984
|-58,00
|
|Tam
|6.884
|6.937
|-55,00
|
|Yarım
|3.355
|3.391
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.695
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,14
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|-0,41
|
|B. Petrol
|92,95
|92,95
|-5,20
|
Seans Raporu
16:03
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-
16:18MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 600, 346 adet işlem
-
16:18MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 600, 346 adet işlem
-
16:17KAREL
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 12.57 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 236, 081 adet işlem
-
16:16KRPLS
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 6.52 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 794, 236 adet işlem
-
16:15BARMA
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 43.12 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 312, 666 adet işlem