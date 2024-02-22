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***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması

22.02.2024 11:12
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması


***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması )

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Türkçe
Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/02/2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.02.2024 tarih 11/249 sayılı toplantısında, 
Şirketimizin portföy yöneticiliği faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin sürenin uzatılması talebimiz, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 97. maddesinin birinci fıkrası ve III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 18. maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde 09.02.2024 tarihinden itibaren başlamak ve bir yıllık süreyi aşmamak üzere olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251265


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