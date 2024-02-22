***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması
22.02.2024 11:12
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması )
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Türkçe
Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/02/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.02.2024 tarih 11/249 sayılı toplantısında,
Şirketimizin portföy yöneticiliği faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin sürenin uzatılması talebimiz, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 97. maddesinin birinci fıkrası ve III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 18. maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde 09.02.2024 tarihinden itibaren başlamak ve bir yıllık süreyi aşmamak üzere olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251265
BIST
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11:149.370
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 58,37
|Açılış
|: 9.312
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
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9.341
En Yüksek
9.383
11:1431,0355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0310
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
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31,0826
En Düşük
30,9175
11:1433,8901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,3178
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
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33,9039
En Düşük
33,5115
11:142.029,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,33
|Açılış
|: 2.029,51
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|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
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2.030,51
En Düşük
2.014,22
BIST En Aktif Hisseler11:12
|FONET
|22,66
|148.023.587
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|2.778.663
|% 10,00
|
|UFUK
|240,20
|10.784.019
|% 9,98
|
|TETMT
|9.945,00
|2.635.425
|% 9,98
|
|VBTYZ
|37,72
|226.515.714
|% 9,97
|
|AYCES
|1.234,00
|36.390.076
|% -9,99
|
|KERVN
|1,44
|1.956.623
|% -5,88
|
|EUKYO
|24,54
|17.398.334
|% -5,25
|
|EUYO
|14,02
|6.791.761
|% -4,88
|
|AVHOL
|59,90
|26.331.643
|% -4,62
|
|THYAO
|283,75
|3.083.549.329
|% 1,61
|
|KONTR
|307,00
|3.038.016.756
|% 5,23
|
|MIATK
|71,55
|2.079.543.987
|% -1,38
|
|EREGL
|48,36
|1.758.645.752
|% -0,58
|
|REEDR
|51,05
|1.681.983.174
|% -1,26
|
|ZOREN
|6,12
|714.619.283
|% 1,66
|
|EKGYO
|11,07
|780.273.014
|% 1,28
|
|ODAS
|10,48
|625.036.908
|% 1,45
|
|ISCTR
|28,66
|1.198.366.775
|% 0,07
|
|YKBNK
|24,36
|959.618.510
|% -0,08
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0320
|31,0347
|% 0,10
|
|Euro
|33,8568
|33,8947
|% 0,96
|
|Sterlin
|39,2244
|39,4211
|% 0,45
|
|Frank
|35,2894
|35,5020
|% 0,53
|
|Riyal
|8,2470
|8,2884
|% 0,05
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,16
|% 0,66
|
|Platin
|894,94
|896,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,16
|970,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,23
|83,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,07
|2.034,33
|% 0,66
|