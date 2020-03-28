***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.03.2020 17:15
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -341.549 658.451 658.451
Transferler
13 -341.549 341.549
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -251 -2.492.541 -2.492.792 -2.492.792
Dönem Karı (Zararı)
13 -2.492.541 -2.492.541 -2.492.541
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -251 -251 -251
Sermaye Arttırımı
13 3.990.000 3.990.000 3.990.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 4.990.000 -251 -341.549 -2.492.541 2.155.659 2.155.659
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 4.990.000 -251 -341.549 -2.492.541 2.155.659 2.155.659
Transferler
13 -2.492.541 2.492.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.229 -667.578 -669.807 -669.807
Dönem Karı (Zararı)
13 -667.578 -667.578 -667.578
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -2.229 -2.229 -2.229
Sermaye Arttırımı
13 2.010.000 2.010.000 2.010.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
13 -1.609 -1.609 -1.609
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -2.480 -2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-769.928 -4.324.553
Dönem Karı (Zararı)
-667.578 -2.492.541
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-667.578 -2.492.541
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
680.366 -580.187
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 509.820 133.108
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.751 16.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 34.239 16.299
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 -35.990
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -13.034 -729.594
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 185.331
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-782.716 -1.251.825
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 255.251 -755.251
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -979.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-14 -87.242 -7.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-14 -87.242 -7.274
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -14.501 -31.287
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 5.066 -547.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 5.066 -547.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 15.184 100.240
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 22.914 -10.759
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 22.914 -10.759
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-769.928 -4.324.553
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.133 -125.837
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -4.133 -125.837
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -4.133 -125.837
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.660.605 3.990.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 2.010.000 3.990.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 2.010.000 3.990.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -349.395
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
886.544 -460.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
886.544 -460.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
171.220 631.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.057.764 171.220
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.057.764 171.220
Finansal Yatırımlar
4 500.000 755.251
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
4 755.251
Diğer Finansal Yatırımlar
4 500.000
Ticari Alacaklar
5 830.047
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 830.047
Diğer Alacaklar
6 26.791 31.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 26.791 31.135
Peşin Ödenmiş Giderler
7 45.788 31.287
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 45.788 31.287
Diğer Dönen Varlıklar
14 99.520 7.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 99.520 7.934
ARA TOPLAM
2.559.910 996.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.559.910 996.827
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6 22.054 22.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 22.054 22.054
Maddi Duran Varlıklar
8 411.088 548.973
Mobilya ve Demirbaşlar
8 133.054 172.868
Özel Maliyetler
8 278.034 376.105
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 755.638
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 839.370 825.707
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.028.150 1.396.734
TOPLAM VARLIKLAR
4.588.060 2.393.561
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 357.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 357.562
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 357.562
Ticari Borçlar
5 23.030 17.964
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 23.030 17.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 209.606 191.397
Diğer Borçlar
6 36.170 11.647
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 36.170 11.647
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 167
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 167
ARA TOPLAM
626.368 221.175
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
626.368 221.175
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 416.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 416.483
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 416.483
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 50.966 16.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 50.966 16.727
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
467.449 16.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.093.817 237.902
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.494.243 2.155.659
Ödenmiş Sermaye
13 7.000.000 4.990.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -2.480 -251
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -2.480 -251
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -2.480 -251
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -2.835.699 -341.549
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -667.578 -2.492.541
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.494.243 2.155.659
TOPLAM KAYNAKLAR
4.588.060 2.393.561
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 1.303.298 15.456
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 1.303.298 15.456
BRÜT KAR (ZARAR)
1.303.298 15.456
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -4.306.458 -3.475.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.462.331 147.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -68.003 -23.540
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-608.832 -3.336.148
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-608.832 -3.336.148
Finansman Gelirleri
20 32.043 114.013
Finansman Giderleri
20 -103.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-680.612 -3.222.135
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.034 729.594
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 13.034 729.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-667.578 -2.492.541
DÖNEM KARI (ZARARI)
-667.578 -2.492.541
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-667.578 -2.492.541
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.229 -251
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -2.858 -322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
629 71
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 629 71
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.229 -251
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-669.807 -2.492.792
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-669.807 -2.492.792
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833039
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