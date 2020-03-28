***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -341.549 658.451 658.451Transferler13 -341.549 341.549Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -251 -2.492.541 -2.492.792 -2.492.792Dönem Karı (Zararı)13 -2.492.541 -2.492.541 -2.492.541Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13 -251 -251 -251Sermaye Arttırımı13 3.990.000 3.990.000 3.990.000Dönem Sonu Bakiyeler13 4.990.000 -251 -341.549 -2.492.541 2.155.659 2.155.659Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 4.990.000 -251 -341.549 -2.492.541 2.155.659 2.155.659Transferler13 -2.492.541 2.492.541Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.229 -667.578 -669.807 -669.807Dönem Karı (Zararı)13 -667.578 -667.578 -667.578Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13 -2.229 -2.229 -2.229Sermaye Arttırımı13 2.010.000 2.010.000 2.010.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)13 -1.609 -1.609 -1.609Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 -2.480 -2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-769.928 -4.324.553Dönem Karı (Zararı)-667.578 -2.492.541Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-667.578 -2.492.541Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler680.366 -580.187Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 509.820 133.108Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.751 16.299Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 34.239 16.299Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5 -35.990Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -13.034 -729.594Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5 185.331İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-782.716 -1.251.825Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 255.251 -755.251Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -979.388Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-14 -87.242 -7.274İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-14 -87.242 -7.274Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -14.501 -31.287Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 5.066 -547.494İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 5.066 -547.494Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 15.184 100.240Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 22.914 -10.759İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 22.914 -10.759Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-769.928 -4.324.553YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.133 -125.837Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -4.133 -125.837Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -4.133 -125.837FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.660.605 3.990.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 2.010.000 3.990.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 2.010.000 3.990.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -349.395YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)886.544 -460.390NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)886.544 -460.390DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ171.220 631.610DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.057.764 171.220Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.057.764 171.220Finansal Yatırımlar4 500.000 755.251Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar4 755.251Diğer Finansal Yatırımlar4 500.000Ticari Alacaklar5 830.047İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 830.047Diğer Alacaklar6 26.791 31.135İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 26.791 31.135Peşin Ödenmiş Giderler7 45.788 31.287İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 45.788 31.287Diğer Dönen Varlıklar14 99.520 7.934İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 99.520 7.934ARA TOPLAM2.559.910 996.827TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.559.910 996.827DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 22.054 22.054İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 22.054 22.054Maddi Duran Varlıklar8 411.088 548.973Mobilya ve Demirbaşlar8 133.054 172.868Özel Maliyetler8 278.034 376.105Kullanım Hakkı Varlıkları10 755.638Ertelenmiş Vergi Varlığı21 839.370 825.707TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.028.150 1.396.734TOPLAM VARLIKLAR4.588.060 2.393.561KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24 357.562İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24 357.562Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 357.562Ticari Borçlar5 23.030 17.964İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 23.030 17.964Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 209.606 191.397Diğer Borçlar6 36.170 11.647İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 36.170 11.647Kısa Vadeli Karşılıklar10 167Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 167ARA TOPLAM626.368 221.175TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER626.368 221.175UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24 416.483İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24 416.483Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 416.483Uzun Vadeli Karşılıklar12 50.966 16.727Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 50.966 16.727TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER467.449 16.727TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.093.817 237.902ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.494.243 2.155.659Ödenmiş Sermaye13 7.000.000 4.990.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -2.480 -251Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -2.480 -251Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -2.480 -251Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -2.835.699 -341.549Net Dönem Karı veya Zararı13 -667.578 -2.492.541TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.494.243 2.155.659TOPLAM KAYNAKLAR4.588.060 2.393.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.303.298 15.456TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15 1.303.298 15.456BRÜT KAR (ZARAR)1.303.298 15.456Genel Yönetim Giderleri16-17 -4.306.458 -3.475.797Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 2.462.331 147.733Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -68.003 -23.540ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-608.832 -3.336.148FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-608.832 -3.336.148Finansman Gelirleri20 32.043 114.013Finansman Giderleri20 -103.823SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-680.612 -3.222.135Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri13.034 729.594Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 13.034 729.594SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-667.578 -2.492.541DÖNEM KARI (ZARARI)-667.578 -2.492.541Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-667.578 -2.492.541Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.229 -251Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -2.858 -322Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler629 71Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 629 71Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.229 -251TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-669.807 -2.492.792Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-669.807 -2.492.792http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833039BIST