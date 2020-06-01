***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.990.000 -251 -341.549 -2.492.541 2.155.659 2.155.659Transferler13 -2.492.541 2.492.541Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -218.860 -218.860 -218.860Dönem Karı (Zararı)13 -218.860 -218.860 -218.860Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye Avansı13 450.000 450.000 450.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-66.245 -66.245 -66.245Dönem Sonu Bakiyeler13 4.990.000 -251 -2.900.335 -218.860 2.320.554 2.320.554Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 4.990.000 -2.480 -2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243Transferler13 -667.578 667.578Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 4.124 172.297 172.297 172.297Dönem Karı (Zararı)13 172.297 172.297 172.297Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.124 4.124Sermaye ArttırımıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 1.644 -3.503.277 172.297 3.670.664 3.670.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-320.474 71.855Dönem Karı (Zararı)172.297 -218.860Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)172.297 -218.860Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler199.824 160.689Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 131.840 35.475Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.038 7.252Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 2.038 7.252Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 65.946 117.962İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-692.595 130.026Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 0 755.251Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -584.413 -36.299Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-14 -30.806 -496.688İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-14 -30.806 -496.688Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -86.764 -30.423Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 65.537 -12.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 65.537 -12.801Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -41.874 -50.135Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -14.275 1.121İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -14.275 1.121Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-320.474 71.855YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -1.647Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 -1.647Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 -1.647FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-90.363 383.755Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri13 450.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-90.363 -66.245YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-410.837 453.963NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-410.837 453.963DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.057.764 171.220DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ646.927 625.183Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 646.927 1.057.764Finansal Yatırımlar4 500.000 500.000Diğer Finansal Yatırımlar4 500.000 500.000Ticari Alacaklar5-23 1.414.460 830.047İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-23 942.460 830.047İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 472.000Diğer Alacaklar6 48.213 26.791İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 48.213 26.791Peşin Ödenmiş Giderler7 132.552 45.788İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 132.552 45.788Diğer Dönen Varlıklar14 108.903 99.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 108.903 99.520ARA TOPLAM2.851.055 2.559.910TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.851.055 2.559.910DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 22.054 22.054İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 22.054 22.054Maddi Duran Varlıklar8 375.565 411.088Mobilya ve Demirbaşlar8 122.049 133.054Özel Maliyetler8 253.516 278.034Kullanım Hakkı Varlıkları10 659.321 755.638Ertelenmiş Vergi Varlığı21 772.261 839.370TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.829.201 2.028.150TOPLAM VARLIKLAR4.680.256 4.588.060KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24 376.546 357.562İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24 376.546 357.562Kiralama İşlemlerinden Borçlar172.297 -218.860DÖNEM KARI (ZARARI)172.297 -218.860Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları172.297 -218.860Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.124 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 5.287 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.163 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -1.163 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.124 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)176.421 -218.860Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları176.421 -218.860http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848127BIST