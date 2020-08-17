***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.990.000 -251 -341.549 -2.492.541 2.155.659 2.155.659Transferler13 -2.492.541 2.492.541Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -184 -1.088.350 -1.088.350 -1.088.350Dönem Karı (Zararı)13 -184 -1.088.350 -1.088.350 -1.088.350Sermaye Arttırımı13 2.010.000 2.010.000 2.010.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.609 -1.609 -1.609Dönem Sonu Bakiyeler13 7.000.000 -435 2.835.699 -1.088.350 3.075.516 3.075.516Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 7.000.000 -2.480 -2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243Transferler13 -667.578 667.578Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 7.448 -1.125.473 -1.125.473 -1.125.473Dönem Karı (Zararı)13 -1.125.473 -1.125.473 -1.125.473Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13 7.448 7.448 7.448Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 4.968 -3.503.277 -1.125.473 2.376.218 2.376.218Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-827.044 -246.331Dönem Karı (Zararı)-1.125.473 -1.088.350Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.125.473 -1.088.350Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler799.784 117.788Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler70.985Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler418.965 174.351Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 418.965 174.351Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler39.768Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 39.768Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 77.372 -127.548İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-501.355 724.231Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)755.251Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -618.652 -36.464Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 32.055 -2.712İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 32.055 -2.712Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -40.706 4.841Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 150.397 -4.551İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 150.397 -4.551Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -24.449 7.866İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -24.449 7.866Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-827.044 -246.331YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -1.647Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.647Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.647FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-223.094 2.008.391Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 2.010.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 2.010.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları24 -223.094Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 -1.609YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.050.138 1.760.413NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.050.138 1.760.413DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.057.764 171.220DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.626 1.931.633Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 7.626 1.057.764Finansal Yatırımlar4 500.000 500.000Diğer Finansal Yatırımlar4 500.000 500.000Ticari Alacaklar5-23 1.448.699 830.047İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-23 976.699 830.047İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 472.000Diğer Alacaklar6 52.710 26.791İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 52.710 26.791Peşin Ödenmiş Giderler7 86.493 45.788İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 86.493 45.788Diğer Dönen Varlıklar14 41.546 99.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 41.546 99.520ARA TOPLAM2.137.074 2.559.910TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.137.074 2.559.910DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 22.054 22.054İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 22.054 22.054Maddi Duran Varlıklar8 340.044 411.088Mobilya ve Demirbaşlar8 111.046 133.054Özel Maliyetler8 228.998 278.034Kullanım Hakkı Varlıkları10 563.004 755.638Ertelenmiş Vergi Varlığı21 759.897 839.370TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.684.999 2.028.150TOPLAM VARLIKLAR3.822.073 4.588.060KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24 352.119 357.562İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24 352.119 357.562Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 352.119 357.562Ticari Borçlar5 173.427 23.030İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 173.427 23.030Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 606.303 209.606Diğer Borçlar6 11.721 36.170İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 11.721 36.170ARA TOPLAM1.143.570 626.368TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.143.570 626.368UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24 238.600 416.483İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24 238.600 416.483Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 238.600 416.483Uzun Vadeli Karşılıklar12 63.685 50.966Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 63.685 50.966TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER302.285 467.449TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.445.855 1.093.817ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.376.218 3.494.243Ödenmiş Sermaye13 7.000.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 4.968 -2.480Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 4.968 -2.480Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 4.968 -2.480Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -3.503.277 -2.835.699Net Dönem Karı veya Zararı13 -1.125.473 -667.578TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.376.218 3.494.243TOPLAM KAYNAKLAR3.822.073 4.588.060Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 400.000 8.622 -39.795TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15 400.000 8.622 -39.795BRÜT KAR (ZARAR)400.000 8.622 -39.795Genel Yönetim Giderleri16-17 -2.407.130 -2.333.634 -1.359.751 -1.358.531Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 1.044.638 1.133.182 111.793 309.165Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -49.660 -28.724 -19.801 -25.839ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.012.152 -1.220.554 -1.267.759 -1.115.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.012.152 -1.220.554 -1.267.759 -1.115.000Finansman Gelirleri20 3.819 4.656Finansman Giderleri-39.768 -18.585SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.048.101 -1.215.898 -1.286.344 -1.115.000Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-77.372 127.548 -11.426 245.510Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -77.372 127.548 -11.426 245.510SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.125.473 -1.088.350 -1.297.770 -869.490DÖNEM KARI (ZARARI)-1.125.473 -1.088.350 -1.297.770 -869.490Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.125.473 -1.088.350 -1.297.770 -869.490Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.448 -184 3.324 67Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 9.549 -236 4.262 86Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.101 52 -938 -19Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -2.101 52 -938 -19Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.448 -184 3.324 67TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.118.025 -1.088.534 -1.294.446 -869.423Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.118.025 -1.088.534 -1.294.446 -869.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869527BIST