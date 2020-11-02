***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.990.000 -251 -341.549 -2.492.541 2.155.659 2.155.659Transferler13 -2.492.541 2.492.541Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -172 -1.676.601 -1.676.601 -1.676.601Dönem Karı (Zararı)13 -172 -1.676.601 -1.676.601 -1.676.601Sermaye Arttırımı13 2.010.000 2.010.000 2.010.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.609 -1.609 -1.609Dönem Sonu Bakiyeler13 7.000.000 -423 2.835.699 -1.676.601 2.487.277 2.487.277Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 7.000.000 -2.480 -2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243Transferler13 -667.578 667.578Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 12.031 -1.930.529 -1.930.529 -1.930.529Dönem Karı (Zararı)13 -1.930.529 -1.930.529 -1.930.529Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13 12.031 12.031 12.031Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 9.551 -3.503.277 -1.930.529 1.575.745 1.575.745Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-718.520 -1.664.051Dönem Karı (Zararı)-1.930.529 -1.676.601Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.930.529 -1.676.601Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.547.693 -173.029Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-10 395.519 106.496Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.018.262 17.447Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.018.262 17.447Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler57.236Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 57.236Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 76.676 -296.972İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-335.684 185.579Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)255.251Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -633.996 -290Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -670 -94.134İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -670 -94.134Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -8.381 22.946Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 315.717 1.412İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 315.717 1.412Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -8.354 394İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -8.354 394Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-718.520 -1.664.051YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -1.647Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.647Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.647FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-334.643 2.008.391Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 2.010.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 2.010.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları24 -334.643Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 -1.609YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.053.163 342.693NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)