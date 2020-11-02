***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
02.11.2020 16:19
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.990.000 -251 -341.549 -2.492.541 2.155.659 2.155.659
Transferler
13 -2.492.541 2.492.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -172 -1.676.601 -1.676.601 -1.676.601
Dönem Karı (Zararı)
13 -172 -1.676.601 -1.676.601 -1.676.601
Sermaye Arttırımı
13 2.010.000 2.010.000 2.010.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.609 -1.609 -1.609
Dönem Sonu Bakiyeler
13 7.000.000 -423 2.835.699 -1.676.601 2.487.277 2.487.277
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 7.000.000 -2.480 -2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243
Transferler
13 -667.578 667.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 12.031 -1.930.529 -1.930.529 -1.930.529
Dönem Karı (Zararı)
13 -1.930.529 -1.930.529 -1.930.529
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 12.031 12.031 12.031
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 9.551 -3.503.277 -1.930.529 1.575.745 1.575.745
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-718.520 -1.664.051
Dönem Karı (Zararı)
-1.930.529 -1.676.601
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.930.529 -1.676.601
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.547.693 -173.029
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-10 395.519 106.496
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.018.262 17.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.018.262 17.447
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
57.236
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 57.236
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 76.676 -296.972
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-335.684 185.579
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
255.251
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -633.996 -290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -670 -94.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -670 -94.134
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -8.381 22.946
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 315.717 1.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 315.717 1.412
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -8.354 394
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -8.354 394
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-718.520 -1.664.051
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.647
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.647
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-334.643 2.008.391
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 2.010.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 2.010.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24 -334.643
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 -1.609
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.053.163 342.693
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)