Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.03.2021 17:32



***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.990.000 -251 -341.549 -2.492.541 2.155.659 2.155.659
Transferler
13 -2.492.541 2.492.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -2.229 -667.578 -667.578 -667.578
Dönem Karı (Zararı)
13 -667.578 -667.578 -667.578
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -2.229 -2.229
Sermaye Arttırımı
13 2.010.000 2.010.000 2.010.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.609 -1.609 -1.609
Dönem Sonu Bakiyeler
13 7.000.000 -2.480 2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 7.000.000 -2.480 -2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243
Transferler
13 -667.578 667.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 1.739 -1.005.067 -1.003.328 -1.003.328
Dönem Karı (Zararı)
13 -1.005.067 -1.005.067 -1.005.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 1.739 1.739 1.739
Sermaye Avansı
13 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -741 2.000.000 -3.503.277 1.005.067 4.490.915 4.490.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.674.118 -769.928
Dönem Karı (Zararı)
-1.005.067 -667.578
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.005.067 -667.578
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
398.377 680.366
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 527.357 509.820
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.388 -1.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 33.388 34.239
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-35.990
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -325.378
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:191.409
Değişim :  -0,37% |  -5,27
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.433 En Düşük
1.397
BIST En Aktif Hisseler17:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 314,60 580.122 % 10,00  
UMPAS 2,20 88.719 % 10,00  
SEYKM 35,00 58.632.179 % 9,99  
TGSAS 18,82 28.597.221 % 9,99  
FADE 17,39 53.048.788 % 9,99  
daha fazla
17:19 Alış Satış %  
Dolar 7,9428 7,9476 % 0,34  
Euro 9,4025 9,4205 % 0,38  
Sterlin 10,8639 10,9184 % 0,51  
Frank 8,4471 8,4980 % 0,17  
Riyal 2,1119 2,1225 % 0,27  
daha fazla
17:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.739 1.739 4,48  
Altın Gr. 445 445 3,24  
Cumhuriyet 2.944 2.989 29,00  
Tam 2.929 3.005 24,79  
Yarım 1.416 1.454 11,99  
Çeyrek 710 727 5,99  
Gümüş.Ons 25,07 25,11 -0,01  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,01  
B. Petrol 62,48 62,48 -1,93  
Seans Raporu 17:19
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru