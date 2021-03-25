***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.990.000 -251 -341.549 -2.492.541 2.155.659 2.155.659Transferler13 -2.492.541 2.492.541Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -2.229 -667.578 -667.578 -667.578Dönem Karı (Zararı)13 -667.578 -667.578 -667.578Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13 -2.229 -2.229Sermaye Arttırımı13 2.010.000 2.010.000 2.010.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.609 -1.609 -1.609Dönem Sonu Bakiyeler13 7.000.000 -2.480 2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 7.000.000 -2.480 -2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243Transferler13 -667.578 667.578Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 1.739 -1.005.067 -1.003.328 -1.003.328Dönem Karı (Zararı)13 -1.005.067 -1.005.067 -1.005.067Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13 1.739 1.739 1.739Sermaye Avansı13 2.000.000 2.000.000 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 -741 2.000.000 -3.503.277 1.005.067 4.490.915 4.490.915Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.674.118 -769.928Dönem Karı (Zararı)-1.005.067 -667.578Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.005.067 -667.578Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler398.377 680.366Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 527.357 509.820Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler33.388 -1.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 33.388 34.239Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-35.990Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -325.378