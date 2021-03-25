***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
25.03.2021 17:32
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.990.000 -251 -341.549 -2.492.541 2.155.659 2.155.659
Transferler
13 -2.492.541 2.492.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -2.229 -667.578 -667.578 -667.578
Dönem Karı (Zararı)
13 -667.578 -667.578 -667.578
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -2.229 -2.229
Sermaye Arttırımı
13 2.010.000 2.010.000 2.010.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.609 -1.609 -1.609
Dönem Sonu Bakiyeler
13 7.000.000 -2.480 2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 7.000.000 -2.480 -2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243
Transferler
13 -667.578 667.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 1.739 -1.005.067 -1.003.328 -1.003.328
Dönem Karı (Zararı)
13 -1.005.067 -1.005.067 -1.005.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 1.739 1.739 1.739
Sermaye Avansı
13 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -741 2.000.000 -3.503.277 1.005.067 4.490.915 4.490.915
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.674.118 -769.928
Dönem Karı (Zararı)
-1.005.067 -667.578
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.005.067 -667.578
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
398.377 680.366
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 527.357 509.820
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.388 -1.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 33.388 34.239
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-35.990
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -325.378