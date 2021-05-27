***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 -2.480 -2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243Transferler13 -667.578 667.578Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 1.739 -1.005.067 -1.005.567 -1.005.567Dönem Karı (Zararı)13 -1.005.067 -1.005.067 -1.005.067Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13 1.739 1.739Sermaye Arttırımı13 2.000.000 2.000.000 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler13 7.000.000 -741 2.000.000 -3.503.277 -1.005.067 4.490.915 4.490.915Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 7.000.000 -741 2.000.000 -3.503.277 -1.005.067 4.490.915 4.490.915Transferler13 -1.005.067 1.005.067Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 14.553 -1.536.155 -1.536.155 -1.536.155Dönem Karı (Zararı)13 -1.536.155 -1.536.155 -1.536.155Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13 14.553 14.553 14.553Sermaye Avansı13 2.000.000 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 13.812 2.000.000 -4.508.344 -1.536.155 2.969.313 2.969.313Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.817 -299.291Dönem Karı (Zararı)-1.536.155 172.297Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.536.155 172.297Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler94.616 221.007Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 142.893 131.840Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.701 2.038Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 13.701 2.038Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21.183Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21.183Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -61.978 65.946İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.455.356 -692.595Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 1.801.719 -584.413Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 9.522 -30.806İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 9.522 -30.806Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -106.756 -86.764Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -225.707 65.537İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -225.707 65.537Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -11.748 -41.874Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -11.674 -14.275İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -11.674 -14.275Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.817 -299.291YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-316.990 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -316.990 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -316.990 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI304.023 -111.546Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri316.727Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri316.727Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları24 0 -111.546Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 -12.704YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)850 -410.837NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)850 -410.837DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.305 1.057.764DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.155 646.927Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 7.155 6.305Finansal Yatırımlar4 500.000 500.000Diğer Finansal Yatırımlar4 500.000 500.000Ticari Alacaklar5-23 1.616.787 3.418.506İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-23 1.286.865 3.109.708İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 329.922 308.798Diğer Alacaklar6 16.761 34.875İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 16.761 34.875Peşin Ödenmiş Giderler7 117.668 10.912İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 117.668 10.912Diğer Dönen Varlıklar14 8.592İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 8.592ARA TOPLAM2.266.963 3.970.598TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.266.963 3.970.598DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 22.054 22.054İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 22.054 22.054Maddi Duran Varlıklar8 536.409 268.998Taşıtlar8 302.935Mobilya ve Demirbaşlar8 78.031 89.036Özel Maliyetler8 155.443 179.962Kullanım Hakkı Varlıkları10 277.057 370.371Peşin Ödenmiş Giderler12.704İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 12.704Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.222.598 1.164.258TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.070.822 1.825.681TOPLAM VARLIKLAR4.337.785 5.796.279KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24 532.169 301.139İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24 532.169 301.139Banka Kredileri24 173.817Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 358.352 301.139Ticari Borçlar5 279.316 505.023İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 279.316 505.023Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 272.619 302.558Diğer Borçlar6 5.051 16.725İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 5.051 16.725ARA TOPLAM1.089.155 1.125.445TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.089.155 1.125.445UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24 181.262 95.565İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24 181.262 95.565Banka Kredileri24 145.368Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 35.894 95.565Uzun Vadeli Karşılıklar12 98.055 84.354Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 98.055 84.354TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER279.317 179.919TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.368.472 1.305.364ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.969.313 4.490.915Ödenmiş Sermaye13 7.000.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 13.812 -741Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 13.812 -741Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 13.812 -741Diğer Yedekler13 2.000.000 2.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -3.503.277Net Dönem Karı veya Zararı13 -1.536.155 -1.005.067TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.969.313 4.490.915TOPLAM KAYNAKLAR4.337.785 5.796.279Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 0 400.000TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15 0 400.000BRÜT KAR (ZARAR)0 400.000Genel Yönetim Giderleri16-17 -1.867.000 -1.047.379Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 360.207 932.846Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -78.093 -29.859ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.584.886 255.608FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.584.886 255.608Finansman Gelirleri20 3.818Finansman Giderleri20 -13.247 -21.183SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.598.133 238.243Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri61.978 -65.946Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -65.946SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.536.155 172.297DÖNEM KARI (ZARARI)-1.536.155 172.297Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.536.155 172.297Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14.553 4.124Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 18.191 5.287Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.638 -1.163Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -3.638 -1.163Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.553 4.124TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.521.602 176.421Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.521.602 176.421http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938471BIST