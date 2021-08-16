***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2021 23:07
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -2.480 -2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243
Transferler
13 -667.578 667.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 7.448 -1.125.473 -1.118.025 -1.118.025
Dönem Karı (Zararı)
13 -1.125.473 -1.125.473 -1.125.473
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 7.448 7.448 7.448
Dönem Sonu Bakiyeler
13 7.000.000 4.968 -3.503.277 -1.125.473 2.376.218 2.376.218
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 7.000.000 -741 2.000.000 -3.503.277 -1.005.067 4.490.915 4.490.915
Transferler
13 -1.005.067 1.005.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 1.535 -2.206.028 -2.206.028 -2.206.028
Dönem Karı (Zararı)
13 -2.206.028 -2.206.028 -2.206.028
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 1.535 1.535 1.535
Sermaye Arttırımı
13 2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 794 -4.508.344 -2.206.028 2.286.421 2.286.421
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
277.199 -786.338
Dönem Karı (Zararı)
-2.206.028 -1.125.473
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.206.028 -1.125.473
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
444.368 799.784
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 253.527 263.679
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
299.672 418.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 299.672 418.965
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.435 39.768
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18.435 39.768
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -127.266 77.372
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.038.859 -460.649
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.381.830 -618.652
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -451.907 32.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -451.907 32.055
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -27.614
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 52.585 150.397
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 52.585 150.397
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 83.965 -24.449
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 83.965 -24.449
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
277.199 -786.338
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-316.990 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -316.990 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -316.990 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.938 -263.800
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
225.475 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
225.475 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24 -176.537 -223.094
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 -40.706
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.147 -1.050.138
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.147 -1.050.138
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.305 1.057.764
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.452 7.626
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 15.452 6.305
Finansal Yatırımlar
4 500.000 500.000
Diğer Finansal Yatırımlar
4 500.000 500.000
Ticari Alacaklar
5-23 1.036.676 3.418.506
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-23 1.036.676 3.109.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 308.798
Diğer Alacaklar
6 486.782 34.875
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-23 472.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 14.782 34.875
Peşin Ödenmiş Giderler
7 38.526 10.912
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 38.526 10.912
ARA TOPLAM
2.077.436 3.970.598
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.077.436 3.970.598
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6 22.054 22.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 22.054 22.054
Maddi Duran Varlıklar
8 485.038 268.998
Taşıtlar
8 287.085
Mobilya ve Demirbaşlar
8 67.027 89.036
Özel Maliyetler
8 130.926 179.962
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 217.794 370.371
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.291.012 1.164.258
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.015.898 1.825.681
TOPLAM VARLIKLAR
4.093.334 5.796.279
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 417.399 301.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 417.399 301.139
Banka Kredileri
24 173.797
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 238.602 301.139
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 5.000
Ticari Borçlar
5 557.608 505.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 557.608 505.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 593.128 302.558
Diğer Borçlar
6 100.691 16.725
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 100.691 16.725
ARA TOPLAM
1.668.826 1.125.445
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.668.826 1.125.445
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 46.678 95.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 46.678 95.565
Banka Kredileri
24 46.678
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 95.565
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 91.409 84.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 91.409 84.354
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.087 179.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.806.913 1.305.364
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.286.421 4.490.915