***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 -2.480 -2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243Transferler13 -667.578 667.578Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 7.448 -1.125.473 -1.118.025 -1.118.025Dönem Karı (Zararı)13 -1.125.473 -1.125.473 -1.125.473Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13 7.448 7.448 7.448Dönem Sonu Bakiyeler13 7.000.000 4.968 -3.503.277 -1.125.473 2.376.218 2.376.218Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 7.000.000 -741 2.000.000 -3.503.277 -1.005.067 4.490.915 4.490.915Transferler13 -1.005.067 1.005.067Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 1.535 -2.206.028 -2.206.028 -2.206.028Dönem Karı (Zararı)13 -2.206.028 -2.206.028 -2.206.028Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13 1.535 1.535 1.535Sermaye Arttırımı13 2.000.000 -2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 794 -4.508.344 -2.206.028 2.286.421 2.286.421Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI277.199 -786.338Dönem Karı (Zararı)-2.206.028 -1.125.473Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.206.028 -1.125.473Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler444.368 799.784Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 253.527 263.679Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler299.672 418.965Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 299.672 418.965Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18.435 39.768Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18.435 39.768Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -127.266 77.372İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.038.859 -460.649Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 2.381.830 -618.652Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -451.907 32.055İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -451.907 32.055Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -27.614Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 52.585 150.397İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 52.585 150.397Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 83.965 -24.449İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 83.965 -24.449Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları277.199 -786.338YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-316.990 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -316.990 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -316.990 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.938 -263.800Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri225.475 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri225.475 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları24 -176.537 -223.094Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 -40.706YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.147 -1.050.138NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.147 -1.050.138DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.305 1.057.764DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.452 7.626Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 15.452 6.305Finansal Yatırımlar4 500.000 500.000Diğer Finansal Yatırımlar4 500.000 500.000Ticari Alacaklar5-23 1.036.676 3.418.506İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-23 1.036.676 3.109.708İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 308.798Diğer Alacaklar6 486.782 34.875İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-23 472.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 14.782 34.875Peşin Ödenmiş Giderler7 38.526 10.912İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 38.526 10.912ARA TOPLAM2.077.436 3.970.598TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.077.436 3.970.598DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 22.054 22.054İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 22.054 22.054Maddi Duran Varlıklar8 485.038 268.998Taşıtlar8 287.085Mobilya ve Demirbaşlar8 67.027 89.036Özel Maliyetler8 130.926 179.962Kullanım Hakkı Varlıkları10 217.794 370.371Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.291.012 1.164.258TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.015.898 1.825.681TOPLAM VARLIKLAR4.093.334 5.796.279KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24 417.399 301.139İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24 417.399 301.139Banka Kredileri24 173.797Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 238.602 301.139Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar24 5.000Ticari Borçlar5 557.608 505.023İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 557.608 505.023Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 593.128 302.558Diğer Borçlar6 100.691 16.725İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 100.691 16.725ARA TOPLAM1.668.826 1.125.445TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.668.826 1.125.445UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24 46.678 95.565İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24 46.678 95.565Banka Kredileri24 46.678Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 95.565Uzun Vadeli Karşılıklar12 91.409 84.354Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 91.409 84.354TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER138.087 179.919TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.806.913 1.305.364ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.286.421 4.490.915