***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 -2.480 -2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243Transferler13 -667.578 667.578Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 12.031 -1.930.529 -1.930.529 -1.930.529Dönem Karı (Zararı)13 -1.930.529 -1.930.529 -1.930.529Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13 12.031 12.031 12.031Dönem Sonu Bakiyeler13 7.000.000 9.551 -3.503.277 -1.930.529 1.575.745 1.575.745Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 7.000.000 -741 2.000.000 -3.503.277 -1.005.067 4.490.915 4.490.915Transferler13 -1.005.067 1.005.067Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 4.831 -3.221.097 -3.221.097 -3.221.097Dönem Karı (Zararı)13 -3.221.097 -3.221.097 -3.321.097Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13 4.831 4.831 4.831Sermaye Arttırımı13 2.000.000 -2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 4.090 -4.508.344 -3.221.097 1.274.649 1.274.649Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI411.582 -710.139Dönem Karı (Zararı)-3.221.097 -1.930.529Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.221.097 -1.930.529Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler283.958 1.547.693Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 371.178 395.519Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.280 1.018.262Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 18.280 1.018.262Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24.562 57.236Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24.562 57.236Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -130.062 76.676İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.348.721 -327.303Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 2.381.492 -633.996Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -434.883 -670İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -434.883 -670Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 405.510 315.717İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 405.510 315.717Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)760.432Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 236.170 -8.354İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 236.170 -8.354Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları411.582 -710.139YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-316.990 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -316.990 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -316.990 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-74.435 -343.024Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-69.338 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-69.338 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları24 0 -334.643Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 -5.097 -8.381YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.157 -1.053.163NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.157 -1.053.163DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.305 1.057.764DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.462 4.601Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 26.462 6.305Finansal Yatırımlar4 500.000 500.000Diğer Finansal Yatırımlar4 500.000 500.000Ticari Alacaklar5-23 1.037.014 3.418.506İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-23 1.037.014 3.109.708İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 308.798Diğer Alacaklar6 472.000 34.875İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-23 472.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 34.875Peşin Ödenmiş Giderler7 16.009 10.912İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 16.009 10.912Diğer Dönen Varlıklar6.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6.906ARA TOPLAM2.058.391 3.970.598TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.058.391 3.970.598DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 12.906 22.054İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 12.906 22.054Maddi Duran Varlıklar8 433.666 268.998Taşıtlar8 271.235Mobilya ve Demirbaşlar8 56.022 89.036Özel Maliyetler8 106.409 179.962Kullanım Hakkı Varlıkları10 151.515 370.371Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.292.710 1.164.258TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.890.797 1.825.681TOPLAM VARLIKLAR3.949.188 5.796.279KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24 322.008 301.139İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24 322.008 301.139Banka Kredileri24 147.931Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 168.094 301.139Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar24 5.983Ticari Borçlar5 910.533 505.023İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 910.533 505.023Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.056.549 302.558Diğer Borçlar6 252.895 16.725İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 252.895 16.725ARA TOPLAM2.541.985 1.125.445TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.541.985 1.125.445UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24 29.920 95.565İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24 29.920 95.565Banka Kredileri24 29.920Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 95.565Uzun Vadeli Karşılıklar12 102.634 84.354Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 102.634 84.354TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER132.554 179.919TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.674.539 1.305.364ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.274.649 4.490.915Ödenmiş Sermaye13 9.000.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 4.090 -741Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 4.090 -741Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 4.090 -741Diğer Yedekler13 2.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -4.508.344 -3.503.277Net Dönem Karı veya Zararı13 -3.221.097 -1.005.067TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.274.649 4.490.915TOPLAM KAYNAKLAR3.949.188 5.796.279Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 0 400.000TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15 0 400.000BRÜT KAR (ZARAR)0 400.000Genel Yönetim Giderleri16-17 -3.833.115 -3.280.410 -1.053.714 -873.280Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 652.610 1.154.672 83.077 110.034Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -129.680 -74.698 -36.819 -25.038ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.310.185 -1.800.436 -1.007.456 -788.284FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.310.185 -1.800.436 -1.007.456 -788.284Finansman Gelirleri20 3.818Finansman Giderleri20 -40.974 -57.235 -10.409 -17.467SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.351.159 -1.853.853 -1.017.865 -805.751Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri130.062 -76.676 2.796 696Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 130.062 -76.676 2.796 696SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.221.097 -1.930.529 -1.015.069 -805.055DÖNEM KARI (ZARARI)-3.221.097 -1.930.529 -1.015.069 -805.055Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.221.097 -1.930.529 -1.015.069 -805.055Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.831 12.031 3.296 4.583Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 6.441 15.424 4.394 5.875Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.610 -3.393 -1.098 -1.292Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -1.610 -3.393 -1.098 -1.292Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.831 12.031 3.296 4.583TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.216.266 -1.918.498 -1.011.773 -800.472Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.216.266 -1.918.498 -1.011.773 -800.472http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999217BIST