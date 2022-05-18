***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
18.05.2022 18:28
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -741 2.000.000 -3.503.277 -1.005.067 4.490.915 4.490.915
Transferler
13 -1.005.067 1.005.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 1.228 -4.983.869 -4.983.869 -4.983.869
Dönem Karı (Zararı)
13 -4.983.869 -4.983.869 -4.983.869
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 1.228 1.228 1.228
Sermaye Avansı
13 2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 9.000.000 487 -4.508.344 -4.983.869 -491.726 -491.726
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 9.000.000 487 -4.508.344 -4.983.869 -491.726 -491.726
Transferler
13 -4.983.869 4.983.869
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -12.992 -1.606.814 -1.606.814 -1.606.814
Dönem Karı (Zararı)
13 -1.606.814 -1.606.814 -1.606.814
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -12.992 -12.992 -12.992
Sermaye Arttırımı
13 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 -12.505 -9.492.213 -1.606.814 -2.111.532 -2.111.532
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
228.089 13.817
Dönem Karı (Zararı)
-1.606.814 -1.536.155
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.606.814 -1.536.155
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-110.328 94.616
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 102.936 142.893
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.066 13.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.066 13.701
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -210.198 -61.978
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.945.231 1.455.356
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 133.730 1.801.719
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -9.037 9.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -9.037 9.522
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -26.556 -106.756
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 637.432 -225.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 637.432 -225.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 685.619 -11.748
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 524.043 -11.674
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 524.043 -11.674
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
228.089 13.817
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -316.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -316.990
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -316.990
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-223.544 304.023
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-158.741 316.727
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-158.741 316.727
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.803 -12.704
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-64.803 -12.704
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.545 850
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.545 850
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.721 6.305
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.266 7.155
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.266 1.721
Finansal Yatırımlar
4 500.000 500.000
Diğer Finansal Yatırımlar
4 500.000 500.000
Ticari Alacaklar
5-23 1.384.171 1.517.901
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-23 1.045.424 1.045.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 338.747 471.932
Diğer Alacaklar
6 10.038 13.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 10.038 13.907
Peşin Ödenmiş Giderler
7 36.824 10.268
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 36.824 10.268
ARA TOPLAM
1.937.299 2.043.797
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.937.299 2.043.797
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6 12.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.906
Maddi Duran Varlıklar
8 332.064 382.294
Taşıtlar
8 239.536 255.386
Mobilya ve Demirbaşlar
8 35.156 45.018
Özel Maliyetler
8 57.372 81.890
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 23.493 76.199
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.331
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.331
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.542.872 1.328.343
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.911.335 1.788.167
TOPLAM VARLIKLAR
3.848.634 3.831.964
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 26.272 85.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 26.272 85.075
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 26.272 85.075
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
76.875 116.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
76.875 116.739
Banka Kredileri
76.875 116.739
Diğer Finansal Yükümlülükler
51.133 3.347
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
51.133 3.347
Ticari Borçlar
5 2.318.738 1.681.306
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.318.738 1.681.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.728.721 1.189.383
Diğer Borçlar
6 1.540.488 1.016.445
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.535.979 908.487
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 4.509 107.958
Kısa Vadeli Karşılıklar
144.644 142.746
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
144.644 142.746
ARA TOPLAM
5.886.871 4.235.041
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.886.871 4.235.041
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 12.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 12.288
Banka Kredileri
24 12.288
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 73.295 76.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 73.295 76.361
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.295 88.649
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.960.166 4.323.690
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-2.111.532 -491.726
Ödenmiş Sermaye
13 9.000.000 9.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -12.505 487
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -12.505 487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -12.505 487
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -9.492.213 -4.508.344
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -1.606.814 -4.983.869
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-2.111.532 -491.726
TOPLAM KAYNAKLAR
3.848.634 3.831.964
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 78.321
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 78.321
BRÜT KAR (ZARAR)
78.321
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -1.412.526 -1.867.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 10.982 360.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -488.102 -78.093
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.811.325 -1.584.886
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.811.325 -1.584.886
Finansman Giderleri
20 -5.687 -13.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.817.012 -1.598.133
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
210.198 61.978
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 210.198 61.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.606.814 -1.536.155
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.606.814 -1.536.155
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.606.814 -1.536.155
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.228 14.553
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 1.637 18.191
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-409 -3.638
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -409 -3.638
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.228 14.553
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.605.586 -1.521.602
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.605.586 -1.521.602
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031262
BIST