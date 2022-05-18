***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 -741 2.000.000 -3.503.277 -1.005.067 4.490.915 4.490.915Transferler13 -1.005.067 1.005.067Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 1.228 -4.983.869 -4.983.869 -4.983.869Dönem Karı (Zararı)13 -4.983.869 -4.983.869 -4.983.869Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13 1.228 1.228 1.228Sermaye Avansı13 2.000.000 -2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler13 9.000.000 487 -4.508.344 -4.983.869 -491.726 -491.726Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 9.000.000 487 -4.508.344 -4.983.869 -491.726 -491.726Transferler13 -4.983.869 4.983.869Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -12.992 -1.606.814 -1.606.814 -1.606.814Dönem Karı (Zararı)13 -1.606.814 -1.606.814 -1.606.814Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13 -12.992 -12.992 -12.992Sermaye Arttırımı13 -2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 -12.505 -9.492.213 -1.606.814 -2.111.532 -2.111.532Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI228.089 13.817Dönem Karı (Zararı)-1.606.814 -1.536.155Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.606.814 -1.536.155Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-110.328 94.616Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 102.936 142.893Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.066 13.701Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -3.066 13.701Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -210.198 -61.978İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.945.231 1.455.356Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 133.730 1.801.719Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -9.037 9.522İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -9.037 9.522Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -26.556 -106.756Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 637.432 -225.707İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 637.432 -225.707Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 685.619 -11.748Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 524.043 -11.674İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 524.043 -11.674Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları228.089 13.817YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -316.990Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -316.990Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -316.990FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-223.544 304.023Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-158.741 316.727Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-158.741 316.727Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-64.803 -12.704Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-64.803 -12.704YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.545 850NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.545 850DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.721 6.305DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.266 7.155Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 6.266 1.721Finansal Yatırımlar4 500.000 500.000Diğer Finansal Yatırımlar4 500.000 500.000Ticari Alacaklar5-23 1.384.171 1.517.901İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-23 1.045.424 1.045.969İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 338.747 471.932Diğer Alacaklar6 10.038 13.907İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 10.038 13.907Peşin Ödenmiş Giderler7 36.824 10.268İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 36.824 10.268ARA TOPLAM1.937.299 2.043.797TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.937.299 2.043.797DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 12.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 12.906Maddi Duran Varlıklar8 332.064 382.294Taşıtlar8 239.536 255.386Mobilya ve Demirbaşlar8 35.156 45.018Özel Maliyetler8 57.372 81.890Kullanım Hakkı Varlıkları10 23.493 76.199Peşin Ödenmiş Giderler7 1.331İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 1.331Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.542.872 1.328.343TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.911.335 1.788.167TOPLAM VARLIKLAR3.848.634 3.831.964KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24 26.272 85.075İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24 26.272 85.075Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 26.272 85.075Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları76.875 116.739İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları76.875 116.739Banka Kredileri76.875 116.739Diğer Finansal Yükümlülükler51.133 3.347Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler51.133 3.347Ticari Borçlar5 2.318.738 1.681.306İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.318.738 1.681.306Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.728.721 1.189.383Diğer Borçlar6 1.540.488 1.016.445İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 1.535.979 908.487İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 4.509 107.958Kısa Vadeli Karşılıklar144.644 142.746Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar144.644 142.746ARA TOPLAM5.886.871 4.235.041TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.886.871 4.235.041UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24 12.288İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24 12.288Banka Kredileri24 12.288Uzun Vadeli Karşılıklar12 73.295 76.361Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 73.295 76.361TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.295 88.649TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.960.166 4.323.690ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-2.111.532 -491.726Ödenmiş Sermaye13 9.000.000 9.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -12.505 487Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -12.505 487Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -12.505 487Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -9.492.213 -4.508.344Net Dönem Karı veya Zararı13 -1.606.814 -4.983.869TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-2.111.532 -491.726TOPLAM KAYNAKLAR3.848.634 3.831.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 78.321TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15 78.321BRÜT KAR (ZARAR)78.321Genel Yönetim Giderleri16-17 -1.412.526 -1.867.000Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 10.982 360.207Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -488.102 -78.093ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.811.325 -1.584.886FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.811.325 -1.584.886Finansman Giderleri20 -5.687 -13.247SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.817.012 -1.598.133Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri210.198 61.978Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 210.198 61.978SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.606.814 -1.536.155DÖNEM KARI (ZARARI)-1.606.814 -1.536.155Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.606.814 -1.536.155Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.228 14.553Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 1.637 18.191Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-409 -3.638Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -409 -3.638Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.228 14.553TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.605.586 -1.521.602Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.605.586 -1.521.602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031262BIST