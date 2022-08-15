***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 -741 2.000.000 -3.503.277 -1.005.067 4.490.915 4.490.915Transferler13 -1.005.067 1.005.067Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 1.535 -2.206.028 -2.207.563 -2.207.563Dönem Karı (Zararı)13 -2.206.028 -2.206.028 -2.206.028Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13 1.535 1.535 1.535Sermaye Avansı13 2.000.000 -2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler13 9.000.000 794 -4.508.344 -2.206.028 -2.286.422 -2.286.422Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 9.000.000 487 -4.508.344 -4.983.869 -491.726 -491.726Transferler13 -4.983.869 4.983.869Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -22.161 -404.915 -404.915 -404.915Dönem Karı (Zararı)13 -404.915 -404.915 -404.915Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13 -22.161 -22.161 22.161Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları13 7.130.000 7.130.000 7.130.000Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 -21.674 7.130.000 -9.492.213 -404.915 6.211.198 6.211.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.167.702 277.199Dönem Karı (Zararı)-404.915 -2.206.028Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-404.915 -2.206.028Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.339.121 444.368Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 152.103 253.527Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.375.747 299.672Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.354.113 299.672Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 21.634Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 2.205 18.435Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 2.205 18.435Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -190.934 -127.266İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.101.908 2.038.859Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -2.705.914 2.381.830Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -8.951 -451.907İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -8.951 -451.907Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -11.706 -27.614Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -155.613 52.585İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -155.613 52.585Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -219.724 83.965İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -219.724 83.965Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.167.702 277.199YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI209.370 -316.990Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri209.370Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri209.370Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -316.990Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -316.990FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.958.490 48.938Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri7.130.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri225.475Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri225.475Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-49.602Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-49.602Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları24 -121.340 -176.537Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 -568YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.000.158 9.147NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.000.158 9.147DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.721 6.305DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.001.879 15.452Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.001.879 1.721Finansal Yatırımlar4 500.000 500.000Diğer Finansal Yatırımlar4 500.000 500.000Ticari Alacaklar5 4.223.815 1.517.901İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.223.815 1.045.969İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 471.932Diğer Alacaklar6 764 13.907İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 764 13.907Peşin Ödenmiş Giderler7 23.305 10.268İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 23.305 10.268Diğer Dönen Varlıklar14 9.188İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 9.188ARA TOPLAM9.758.951 2.043.797TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.758.951 2.043.797DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 12.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 12.906Maddi Duran Varlıklar8 136.339 382.294Taşıtlar8 77.128 255.386Mobilya ve Demirbaşlar8 26.357 45.018Özel Maliyetler8 32.854 81.890Kullanım Hakkı Varlıkları10 23.493 76.199Peşin Ödenmiş Giderler7 1.331İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 1.331Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.526.664 1.328.343TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.699.402 1.788.167TOPLAM VARLIKLAR11.458.353 3.831.964KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24 26.272 85.075İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24 26.272 85.075Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 26.272 85.075Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları57.301 116.739İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları57.301 116.739Banka Kredileri57.301 116.739Diğer Finansal Yükümlülükler86.479 3.347Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler86.479 3.347Ticari Borçlar5 1.525.693 1.681.306İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.525.693 1.681.306Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 2.513.948 1.189.383Diğer Borçlar6 785.830 1.016.445İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 575.971 908.487İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 209.859 107.958Kısa Vadeli Karşılıklar142.746 142.746Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 142.746 142.746Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.891İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 10.891ARA TOPLAM5.149.160 4.235.041TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.149.160 4.235.041UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24 12.288İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24 12.288Banka Kredileri24 12.288Uzun Vadeli Karşılıklar12 97.995 76.361Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 97.995 76.361TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER97.995 88.649TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.247.155 4.323.690ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.211.198 -491.726Ödenmiş Sermaye13 9.000.000 9.000.000Sermaye Avansı13 7.130.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -21.674 487Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -21.674 487Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -21.674 487Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -9.492.213 -4.508.344Net Dönem Karı veya Zararı13 -404.915 -4.983.869TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.211.198 -491.726TOPLAM KAYNAKLAR11.458.353 3.831.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 4.169.875 4.091.554TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15 4.169.875 4.091.554BRÜT KAR (ZARAR)4.169.875 4.091.554Genel Yönetim Giderleri16-17 -3.363.939 -2.779.401 -1.935.509 -912.401Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 964.198 569.533 953.216 209.326Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.356.821 -92.861 -1.868.719 -14.768ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-586.687 -2.302.729 1.240.542 -717.843FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-586.687 -2.302.729 1.240.542 -717.843Finansman Giderleri20 -9.162 -30.565 -3.475 -17.318SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-595.849 -2.333.294 1.237.067 -735.161Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri190.934 127.266 -19.264 65.288Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 190.934 127.266 -19.264 65.288SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-404.915 -2.206.028 1.217.803 -669.873DÖNEM KARI (ZARARI)-404.915 -2.206.028 1.217.803 -669.873Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-404.915 -2.206.028 1.217.803 -669.873Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar22.161 1.535 9.169 -13.018Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 29.548 2.047 12.225 -16.144Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.387 -512 -3.056 3.126Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -7.387 -512 -3.056 3.126Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.161 1.535 9.169 -13.018TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-382.754 -2.204.493 1.226.972 -682.891Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-382.754 -2.204.493 1.226.972 -682.891http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055456BIST