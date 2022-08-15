***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 15:50
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -741 2.000.000 -3.503.277 -1.005.067 4.490.915 4.490.915
Transferler
13 -1.005.067 1.005.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 1.535 -2.206.028 -2.207.563 -2.207.563
Dönem Karı (Zararı)
13 -2.206.028 -2.206.028 -2.206.028
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 1.535 1.535 1.535
Sermaye Avansı
13 2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 9.000.000 794 -4.508.344 -2.206.028 -2.286.422 -2.286.422
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 9.000.000 487 -4.508.344 -4.983.869 -491.726 -491.726
Transferler
13 -4.983.869 4.983.869
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -22.161 -404.915 -404.915 -404.915
Dönem Karı (Zararı)
13 -404.915 -404.915 -404.915
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -22.161 -22.161 22.161
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
13 7.130.000 7.130.000 7.130.000
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 -21.674 7.130.000 -9.492.213 -404.915 6.211.198 6.211.198
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.167.702 277.199
Dönem Karı (Zararı)
-404.915 -2.206.028
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-404.915 -2.206.028
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.339.121 444.368
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 152.103 253.527
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.375.747 299.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.354.113 299.672
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 21.634
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 2.205 18.435
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 2.205 18.435
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -190.934 -127.266
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.101.908 2.038.859
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.705.914 2.381.830
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -8.951 -451.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -8.951 -451.907
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -11.706 -27.614
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -155.613 52.585
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -155.613 52.585
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -219.724 83.965
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -219.724 83.965
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.167.702 277.199
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
209.370 -316.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
209.370
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
209.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -316.990
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -316.990
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.958.490 48.938
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
7.130.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
225.475
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
225.475
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.602
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-49.602
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24 -121.340 -176.537
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 -568
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.000.158 9.147
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.000.158 9.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.721 6.305
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.001.879 15.452
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.001.879 1.721
Finansal Yatırımlar
4 500.000 500.000
Diğer Finansal Yatırımlar
4 500.000 500.000
Ticari Alacaklar
5 4.223.815 1.517.901
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.223.815 1.045.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 471.932
Diğer Alacaklar
6 764 13.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 764 13.907
Peşin Ödenmiş Giderler
7 23.305 10.268
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 23.305 10.268
Diğer Dönen Varlıklar
14 9.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 9.188
ARA TOPLAM
9.758.951 2.043.797
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.758.951 2.043.797
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6 12.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.906
Maddi Duran Varlıklar
8 136.339 382.294
Taşıtlar
8 77.128 255.386
Mobilya ve Demirbaşlar
8 26.357 45.018
Özel Maliyetler
8 32.854 81.890
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 23.493 76.199
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.331
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.331
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.526.664 1.328.343
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.699.402 1.788.167
TOPLAM VARLIKLAR
11.458.353 3.831.964
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 26.272 85.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 26.272 85.075
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 26.272 85.075
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.301 116.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.301 116.739
Banka Kredileri
57.301 116.739
Diğer Finansal Yükümlülükler
86.479 3.347
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
86.479 3.347
Ticari Borçlar
5 1.525.693 1.681.306
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.525.693 1.681.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.513.948 1.189.383
Diğer Borçlar
6 785.830 1.016.445
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 575.971 908.487
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 209.859 107.958
Kısa Vadeli Karşılıklar
142.746 142.746
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 142.746 142.746
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.891
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 10.891
ARA TOPLAM
5.149.160 4.235.041
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.149.160 4.235.041
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 12.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 12.288
Banka Kredileri
24 12.288
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 97.995 76.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 97.995 76.361
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.995 88.649
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.247.155 4.323.690
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.211.198 -491.726
Ödenmiş Sermaye
13 9.000.000 9.000.000
Sermaye Avansı
13 7.130.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -21.674 487
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -21.674 487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -21.674 487
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -9.492.213 -4.508.344
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -404.915 -4.983.869
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.211.198 -491.726
TOPLAM KAYNAKLAR
11.458.353 3.831.964
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 4.169.875 4.091.554
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 4.169.875 4.091.554
BRÜT KAR (ZARAR)
4.169.875 4.091.554
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -3.363.939 -2.779.401 -1.935.509 -912.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 964.198 569.533 953.216 209.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.356.821 -92.861 -1.868.719 -14.768
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-586.687 -2.302.729 1.240.542 -717.843
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-586.687 -2.302.729 1.240.542 -717.843
Finansman Giderleri
20 -9.162 -30.565 -3.475 -17.318
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-595.849 -2.333.294 1.237.067 -735.161
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
190.934 127.266 -19.264 65.288
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 190.934 127.266 -19.264 65.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-404.915 -2.206.028 1.217.803 -669.873
DÖNEM KARI (ZARARI)
-404.915 -2.206.028 1.217.803 -669.873
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-404.915 -2.206.028 1.217.803 -669.873
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.161 1.535 9.169 -13.018
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 29.548 2.047 12.225 -16.144
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.387 -512 -3.056 3.126
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -7.387 -512 -3.056 3.126
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.161 1.535 9.169 -13.018
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-382.754 -2.204.493 1.226.972 -682.891
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-382.754 -2.204.493 1.226.972 -682.891
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055456
BIST