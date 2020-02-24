***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.02.2020 13:58
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST FON
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
27.04.2020
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
AYNI VALÖRLÜ İŞLEMLER İÇİN 13:30'A KADAR INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
investrade-tr.com Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde tezgahüstü piyasalar (OTC)' da tek taraflı olarak verilen söz (vaad) ile Tebliğ'in 4. Maddesi yer alan faize dayalı olmayan, varlıklara ve/veya işlemlere dayalı olarak swap ve forward gibi vadeli işlemleri maksimum tek tarafı bağlayıcı tercihi ile dâhil edilebilir. Fon bu yöntemle vadeli altın, döviz ve gümüş işlemleri gerçekleştirebileceği gibi İslami finans prensiplerine uygun diğer yöntemlerle kredi sağlayarak kaldıraç yaratan benzeri işlemleri de yapabilir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un, katılım serbest fon olması dolayısıyla, yatırım öngörüsü doğrultusunda faize dayalı olmayan TL ve Döviz cinsinden para ve yerli/yabancı kamu ve özel sektör sermaye piyasası araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere, menkul kıymetlere ve kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00411 1,5
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TEMUR KAYHAN 05.11.2019 13 SPF DÜZEY 3 LİSANSI / TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
GÜRSEL MAH. İMRAHOR CAD. NO:23 POLAT OFİS, A BLOK, KAT:4 KAĞITHANE 34400 İSTANBUL 0212 222 01 30 0212 222 01 40 info@investrade.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
TEMUR KAYHAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ 0212 222 01 30 info@investrade.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821137
BIST