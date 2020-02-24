***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST FONFonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi27.04.2020Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıINVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerAYNI VALÖRLÜ İŞLEMLER İÇİN 13:30'A KADAR INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerinvestrade-tr.com Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde tezgahüstü piyasalar (OTC)' da tek taraflı olarak verilen söz (vaad) ile Tebliğ'in 4. Maddesi yer alan faize dayalı olmayan, varlıklara ve/veya işlemlere dayalı olarak swap ve forward gibi vadeli işlemleri maksimum tek tarafı bağlayıcı tercihi ile dâhil edilebilir. Fon bu yöntemle vadeli altın, döviz ve gümüş işlemleri gerçekleştirebileceği gibi İslami finans prensiplerine uygun diğer yöntemlerle kredi sağlayarak kaldıraç yaratan benzeri işlemleri de yapabilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un, katılım serbest fon olması dolayısıyla, yatırım öngörüsü doğrultusunda faize dayalı olmayan TL ve Döviz cinsinden para ve yerli/yabancı kamu ve özel sektör sermaye piyasası araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere, menkul kıymetlere ve kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00411 1,5Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTEMUR KAYHAN 05.11.2019 13 SPF DÜZEY 3 LİSANSI / TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaGÜRSEL MAH. İMRAHOR CAD. NO:23 POLAT OFİS, A BLOK, KAT:4 KAĞITHANE 34400 İSTANBUL 0212 222 01 30 0212 222 01 40 info@investrade.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaTEMUR KAYHAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ 0212 222 01 30 info@investrade.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821137BIST