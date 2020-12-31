***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )TürkçeFon Tasfiye DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2020 tarih ve E-12233903-305.02-12128 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Investrade Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu ve Investrade Portföy Birinci Katılım Serbest Fonu'nun tasfiye edilmesine karar verilmiştir.Fonlara ait izahname ve iç tüzüklerinin terkin ve tasfiyesi İstanbul Sicil Müdürlüğü tarafından 18 Aralık 2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 23.12.2020 tarih 10230 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896055BIST