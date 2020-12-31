***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
31.12.2020 15:01
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2020 tarih ve E-12233903-305.02-12128 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Investrade Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu ve Investrade Portföy Birinci Katılım Serbest Fonu'nun tasfiye edilmesine karar verilmiştir.
Fonlara ait izahname ve iç tüzüklerinin terkin ve tasfiyesi İstanbul Sicil Müdürlüğü tarafından 18 Aralık 2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 23.12.2020 tarih 10230 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896055
BIST
14:461.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,03
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
14:467,4167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0335
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
14:469,1063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0422
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
14:46453,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,76
|Açılış
|: 453,23
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler14:46
|MAALT
|111,10
|41.162.654
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|74.302.421
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.026.630
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.026.630
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|108.728.677
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,10
|2.363.044.159
|% 2,44
|
|SISE
|7,34
|1.155.716.251
|% 0,82
|
|ARZUM
|24,92
|1.142.871.773
|% -8,85
|
|GARAN
|10,32
|775.482.705
|% -0,48
|
|AFYON
|5,14
|449.922.358
|% 1,98
|
|SISE
|7,34
|1.155.716.251
|% 0,82
|
|ZOREN
|2,87
|367.554.528
|% 6,30
|
|EKGYO
|2,14
|278.753.767
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,09
|324.641.094
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|178.798.790
|% -1,11
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4099
|7,4167
|% 0,45
|
|Euro
|9,0898
|9,1063
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,1229
|10,1737
|% 0,99
|
|Frank
|8,4126
|8,4633
|% 0,91
|
|Riyal
|1,9767
|1,9867
|% 0,75
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|0,68
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.992
|3.067
|46,92
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|22,70
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,34
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,51
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,03
|
|B. Petrol
|51,25
|51,25
|-0,38
|
Seans Raporu
14:46
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14:59NIBAS
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 51.10 lira fiyatla işlem gören hissede 165, 215 adet işlem
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14:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, SAHOL, SISE
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14:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 26 kaybederek (% -0.24 ) 1, 330
-
14:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAALT, TKNSA, CRFSA, ETYAT, PSDTC, PSDTC, PSDTC, KRONT, TGSAS, OYAYO
-
14:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PAMEL, YAYLA, BRMEN