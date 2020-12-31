***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
31.12.2020 15:01
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2020 tarih ve E-12233903-305.02-12128 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Investrade Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu ve Investrade Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu'nun tasfiye edilmesine karar verilmiştir.
Fonlara ait izahname ve iç tüzüklerinin terkin ve tasfiyesi İstanbul Sicil Müdürlüğü tarafından 18 Aralık 2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 23.12.2020 tarih 10230 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896056
BIST
14:591.478
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.481
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En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler14:57
|MAALT
|111,10
|41.210.649
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|74.687.352
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.083.040
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.083.040
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|108.889.202
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,15
|2.383.906.102
|% 2,50
|
|SISE
|7,34
|1.161.719.090
|% 0,82
|
|ARZUM
|24,80
|1.146.935.393
|% -9,29
|
|GARAN
|10,31
|789.948.621
|% -0,58
|
|AFYON
|5,13
|452.336.642
|% 1,79
|
|ZOREN
|2,84
|445.867.798
|% 5,19
|
|SISE
|7,34
|1.161.719.090
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,14
|279.012.665
|% -0,47
|
|TSKB
|1,79
|189.659.068
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,09
|326.484.048
|% 0,00
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4142
|7,4198
|% 0,50
|
|Euro
|9,0960
|9,1249
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,1401
|10,1910
|% 1,16
|
|Frank
|8,4215
|8,4722
|% 1,02
|
|Riyal
|1,9792
|1,9891
|% 0,87
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|0,68
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,68
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.992
|3.069
|48,97
|
|Yarım
|1.446
|1.485
|23,69
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,84
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|51,23
|51,23
|-0,40
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