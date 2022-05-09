***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
09.05.2022 12:35
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.04.2022 tarih ve E-12233903-305.09-20586 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Investrade Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun tasfiye edilmesine karar verilmiştir.
Fona ait izahname ve iç tüzüklerinin terkin ve tasfiyesi İstanbul Sicil Müdürlüğü tarafından 28.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 06.05.2022 tarih ve 10572 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027717
BIST
14:372.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:3715,0488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1038
|Açılış
|: 15,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0488
En Düşük
14,9241
14:3715,8830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1088
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8830
En Düşük
15,7132
14:37898,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -6,66
|Açılış
|: 898,55
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:37
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.018.650
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.758.435
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.778.333
|% 9,94
|
|DEVA
|36,26
|116.445.679
|% -8,53
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,18
|18.274.229
|% -4,92
|
|ALGYO
|35,84
|49.184.095
|% -4,63
|
|POLHO
|3,59
|31.317.051
|% -4,52
|
|THYAO
|42,36
|2.533.675.328
|% -0,05
|
|KRDMD
|16,05
|2.153.266.523
|% 3,68
|
|SISE
|19,46
|1.815.805.557
|% 0,36
|
|EREGL
|33,00
|1.347.910.100
|% 0,18
|
|TUPRS
|244,00
|1.316.860.440
|% -4,39
|
|EKGYO
|2,67
|642.765.671
|% -0,74
|
|KRDMD
|16,05
|2.153.266.523
|% 3,68
|
|YKBNK
|4,77
|583.222.737
|% -1,45
|
|KARSN
|5,56
|578.540.661
|% 2,21
|
|SISE
|19,46
|1.815.805.557
|% 0,36
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0382
|15,0488
|% 0,69
|
|Euro
|15,8656
|15,8830
|% 0,69
|
|Sterlin
|18,4974
|18,5902
|% 0,63
|
|Frank
|15,0874
|15,1783
|% 0,24
|
|Riyal
|3,9942
|4,0143
|% 0,58
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,38
|
|Altın Gr.
|898
|898
|-6,95
|
|Cumhuriyet
|6.057
|6.149
|-55,00
|
|Tam
|6.027
|6.180
|-55,17
|
|Yarım
|2.913
|2.989
|-26,69
|
|Çeyrek
|1.461
|1.495
|-13,34
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|-0,22
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,44
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
-
14:52SANEL
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 393, 962 adet işlem
-
14:50GLRYH
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 565, 467 adet işlem
-
14:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 35 kaybederek (% -0.45 ) 2, 714
-
14:49XU100
Endeks 2, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 23, 065.00 milyon TL de
-
14:49ORGE
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 231, 559 adet işlem