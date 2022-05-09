***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )TürkçeFon Tasfiye DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 21.04.2022 tarih ve E-12233903-305.09-20586 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Investrade Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun tasfiye edilmesine karar verilmiştir.Fona ait izahname ve iç tüzüklerinin terkin ve tasfiyesi İstanbul Sicil Müdürlüğü tarafından 28.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 06.05.2022 tarih ve 10572 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027717BIST